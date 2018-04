Yustin Arboleda avisa a Motagua: "Vamos a hacer respetar muestra casa"

El clásico de las Emes está a la vuelta de la esquina y tanto Marathón como Motagua se preparan de la mejor forma porque ambos luchan por el liderato del torneo Clausura. A este encuentro, que se disputará el sábado a las 3:00 pm en el estadio Yankel Rosenthal, los clubes llegan con 28 puntos.

Yustin Arboleda, delantero colombiano del Monstruo Verde, es la amenaza en ataque que tratará de controlar la zona baja del Ciclón Azul. El ariete valora la importancia del compromiso por la jornada 16.

"Es un clásico y para nosotros es un partido muy importante. Sabemos de lo que nos jugamos en nuestra casa.. Es bastante trascendental para nuestras aspiraciones porque estamos peleando las primeras posiciones", cuenta el sudamericano de 26 años.

Y agrega: "El equipo trabaja bien. Motagua es bastante complicado, a mi parecer es el equipo que mejor juego hace en la Liga, pero con el grupo que tenemos no nos sobra nada, todos tratamos de aportar un granito de arena para que las cosas marchen de la mejor forma".

El Ciclón Azul ha sacado triunfos valiosos en los últimos encuentros en la cueva del Monstruo Verde y Arboleda se refiere. "La estadística de los últimos partidos frente a Motagua por ahí no nos favorece mucho, pero esto es fútbol y en cada partido es una historia diferente. Sabemos que nosotros estamos fuertes en casa, de los 16 partidos (como locales) solamente hemos perdido con Motagua, vamos con la mentalidad de hacer respetar nuestra casa".

Como delantero tiene el arco entre ceja y ceja, quiere mecer las redes el sábado. "Son partidos importantes, te motivan, dan ese plus extra, uno siempre quiere anotar porque todos están pendientes de los clásicos".

A pesar del castigo que recibió el colombiano lleva seis goles en el presente campeonato, está a uno del anotador del certamen, Rubilio Castillo. El sábado estarán cara a cara. "Por ahí me he ido acercando, no ha sido mi mejor torneo por diferentes circunstancias, pero más de lo que pueda hacer Yustin es lo que pueda hacer el grupo".

La escuadra capitalina comandada por el entrenador Diego Vázquez llegar al encuentro con dos derrotas en fila, detalle que le pone atención Arboleda. "Vienen de perder dos partidos, pero nosotros no vamos a salir relajados, solo porque han perdido no pensamos que vamos a ganar, sabemos de la clase de juegos que son estos. El que gane dará un paso importante por el liderato del torneo. En casa somos fuertes".