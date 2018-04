Una lluvia de goles en Cobán para Petapa en el fútbol de Guatemala

Con un torrencial chaparrón comenzó el partido entre el Cobán y el Petapa y con una lluvia de goles (4-2) terminó un partido en el que los hombres del argentino Ramiro Cepeda bajaron hasta la octava posición, saliendo de la zona de clasificación.



Tan pronto como la lluvia llegó el primer tanto. A los 43 segundos, Carlos Mejía desbordó por la derecha y su centro fue enviado al fondo de la red por Gerson Tinoco, con un cabezazo.



Pero este tanto inesperado y prematuro no hundió a los locales, que se aferraron al plan, urdieron jugadas y a los diez minutos Edi Danilo Guerra empató el juego, su sexto gol en el Torneo de Clausura.



El primero de cuatro. Un minuto después Ignacio Flores puso el segundo y a partir de ahí fue un suma y sigue, una operación que se completó con las dianas de Orlando Moreira y Víctor Guay, aunque el brasileño Jandersón descontó la diferencia para los visitantes.



Un resultado que coloca provisionalmente a Cobán cuarto y a los de Cepeda octavos, fuera de la zona de clasificación y con la sombra de no ganar fuera de casa en las tres últimas visitas.



Dos derrotas en casa encadena Municipal. Xelajú, como ya hiciera Siquinalá, también ganó en El Trébol, que ya no es una fortaleza para los Rojos.

TABLA DE POSICIONES DEL FUTBOL DE GUATEMALA



Los hombres dirigidos por Walter Claverí ganaron gracias a los tantos de Juan Carlos Silva, Mario Castellanos y Edgar Macal, mientras Dennis López y el panameño Blas Pérez recortaron distancias para los locales, aunque no fue suficiente.



Municipal nunca se encontró cómodo en la cancha ante el buen planteamiento de los Chivos y esa desesperación se vio evidenciada cuando fue expulsado Marco Pablo Pappa por una patada a un rival, aunque en las tomas de televisión se observa además que le escupió en la cara a Leandro Barbosa.



Sanarate y Comunicaciones empataron a cero en un partido con pocas ocasiones de gol. Un resultado que deja a los hombres del argentino Pablo Cetrone con la incertidumbre de si perderán el liderato esta jornada, mientras que los Cremas marchan octavos.



La sorpresa de este torneo sigue siendo Siquinalá, que recibió en casa a Marquense y venció 1-2: su tercera victoria consecutiva gracias a los goles de Brayan Morales y de Melvin Estrada, un triunfo que les permite soñar con la permanencia.



También sueña con lo mismo Suchitepéquez. Tras golear 3 a 1 a Marquense las esperanzas continúan.