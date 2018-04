Miguel Herrera: "Cuando hay árbitros costarricenses, como que no hay buena vibra"

El director técnico del América de México, Miguel Herrera, fue muy crítico en sus declaraciones sobre los árbitros, tras el juego su equipo ante el Toronto FC por la Liga de Campeones de Concacaf.

Para "El Piojo" el trabajo del árbitro costarricense Henry Bejarano, pudo perjudicar a su equipo con las decisiones que tomó en el terreno de juego.

Herrera contó a los medios de comunicación lo que sucedió desde el camerino con el árbitro centroamericano, que prohibió que los jugadores del América salieran al campo con licras de otro color, para protegerse del frío.

"Desde el vestidor, los árbitros llegan con una situación bastante mala, vienen condicionados. Los jugadores están poniéndose licras, por sentido común podrían haber permitido que las usaran para taparse del frío y se las quitaron por ser negras (...) Desde que ves que los árbitros vienen así de payasos, te condiciona el juego; no vienen con el sentido de pitar parejo (...) Cuando hay árbitros costarricenses, como que no hay buena vibra. Vienen con esa prepotencia, no cabe", dijo Herrera.

Ahora el América buscará darle vuelta al marcador en su casa, cuando reciba al Toronto la próxima semana.