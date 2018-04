Equipos que se perfilan para ascender a la primera división de Honduras

Las actividades de la Liga de Ascenso regresan tras el feriado de Semana Santa para terminar de definir los equipos que clasificarán a la liguilla en el vigente torneo de Clausura que tiene como líderes de sus respectivos grupos a Yoro FC, Parrillas One, Deportes Savio e Infop.

Mañana viernes se pone en marcha la jornada con tres interesantes partidos que servirá para que los clubes se acerquen a zona de clasificación y otros por la permanencia como Trujillo, Brasilia, Atlético Esperanzano y Valle, quienes están en el frío sótano.

El resto de la jornada se complementará el sábado y domingo en diferentes plazas del país donde se espera buena asistencia de aficionados en los estadios.

Atlético Esperanzano y Olimpia Occidental llegaron al acuerdo de no jugar este fin de semana porque no representan ninguna importancia en la tabla de colocaciones, según informó la liga mediante comunicado.

El balón comenzará a rodar hoy a partir de las 6:30 pm con el partido que disputará Atlético Limeño y Villanueva. En Tegucigalpa a las 7:00 pm Gimnástico le hará los honores a Valencia.

En Santa Bárbara a las 7:30 pm Real Juventud espera a Atlético Pinares.

El sábado continúa la acción. Dortmund visita a las 3:00 pm a Trujillo. En Santa Rosa de Copán también hay jornada sabatina con el duelo entre Deportes Savio y Lepaera en choque pautado para las 3:00 pm. En Nacaome, Valle, espera aprovechar su condición de local para vencer a Olancho en juego pactado para las 2:00 pm y en Sabá a las 7:00 pm Boca Juniors se mide a Social Sol de Olanchito.

En Santa Cruz de Yojoa, Atlético Municipal intentará escalar posiciones cuando reciba a Brasilia. El Villanueva París jugará como local ante Parrillas One a las 6:30 pm.

El Parrillas One es el equipo más fuerte en la zona norte y candidato a lograr el ascenso.

La jornada se complementa el domingo con los partidos Arsenal ante Tela en el estadio Julio Galindo de Roatán a las 3:00 pm, mientras que Victoria recibe a Yoro FC. Choloma visita a Comayagua a las 4:00 pm en duelo de necesitados. Las emociones terminan en Choluteca con el trascendental juego entre Broncos del Sur y Estrella Roja a las 3:00 pm.

LOS CRUCES PARA EL DESCENSO

De acuerdo a las bases del torneo, el último del grupo A jugará contra el B y el C contra el D.

14 partidos se disputarán este fin de semana en la liga de plata donde algunos equipos buscarán escalar para meterse a zona de clasificación.

FRASES DE LOS ENTRENADORES

“El objetivo es claro, hemos hecho una buena temporada porque queremos clasificar a la liguilla. Nos mantenemos arriba”. Nicolás López, DT Yoro FC

“Como campeones estamos obligados a seguir punteando, ojalá revalidemos el título para buscar el ascenso a Liga Nacional”. Reynaldo Tilguath, DT del Infop

“Tenemos grandes expectativas para este torneo, los muchachos están motivados y pensando en cosas grandes como todos”. Carlos de Toro, DT Deportes Savio

“Confiamos en el plantel que tenemos, hay jugadores jóvenes y otros de experiencia, creo que es el mejor complemento”. José Alvarado, DT Parrillas One

Así marchan las tablas de posiciones en la Liga de Ascenso en Honduras.

JUEGOS DE ESTE FIN DE SEMANA

VIERNES

6:30 PM Villanueva vs Atlético Limeño

7:30 PM Real Juventud vs Pinares

7:00 PM Gimnástico vs Valencia

SÁBADO

3:00 PM Trujillo vs Dortmund

3:00 PM Deportes Savio vs Lepaera

3:00 PM A. Municipal vs Brasilia

2:00 PM Valle vs Olancho

7:00 PM Boca Juniors vs Social Sol

6:30 PM París vs Parrillas One

DOMINGO

3:00 PM Arsenal vs Tela FC

3:00 PM Victoria vs Yoro FC

4:00 PM Comayagua vs Choloma

3:00 PM Broncos vs Estrella Roja

*Esperanzano y Olimpia no jugarán.