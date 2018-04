¡Picante! La fiesta sexual lésbica que hará el hotel de Messi en Ibiza

Lionel Messi también se destaca afuera del campo. No hay duda que con los pies en un crack, pero también triunfa como empresario.

Hace uno día que se confirmó que el crack del FC Barcelona había comprado el Hotel Es Vivé, ubicado en segunda línea de playa de Ses Figueretes en Ibiza.

Lo que no se sabía hasta ahora, cuando lo ha desvelado El Diario de Ibiza, es que el Hotel Es Vivé que ya es propiedad de Messi acogerá en el mes de octubre una de las fiestas eróticas más famosas del mundo.

La fiesta correrá a cargo del exclusivo Skirt Club, un grupo privado con más de 9.000 miembros en todo el mundo que organiza fiestas privadas de alto contenido sexual.

Esta se prolongará durante todo el fin de semana, se prohíbe la entrada de hombres y solo se admiten mujeres, ya sean heterosexuales, homosexuales o bisexuales.

El emplazamiento de esta fiesta fue confirmado oficialmente por el grupo privado en agosto de 2017, mucho antes de que Messi se hiciera con el hotel, y también puede comprobarse en su página web.

This October @Skirt_Club makes its #Ibiza debut at #HotelEsVivé - Register here to attend! #womenonly #SkirtClub #bi https://t.co/nR09tSHYmD pic.twitter.com/2AFBCuRwp6