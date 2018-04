Kevin Hernández reta a Costly: "Una cena con toda la familia si me anota"

El guardameta reconoce que antes de cada clásico entre Real España y Olimpia, el "Cocherito" Carlo Costly le dice que le anotará. "Nosotros nos llevamos bien y siempre hablamos, me dice que me va a anotará", dijo Hernández antes del entrenamiento de La Máquina este jueves.

"Nunca hemos hecho apuestas, pero estaría bueno que lo hiciéramos porque así le damos más vistosidad al partido, reveló.

Ante la insistencia de los periodistas lanzó una propuesta pública: "Apostaría una cena sería bueno, así podríamos compartir juntos. Si me anota yo pago la apuesta y que lleve a toda la familia, pero si no me anota que me invite junto a mi familia".

"Siempre hemos compartido juntos y ahora estamos mentalizados en una posible convocatoria ahora con el profe Tábora", detalló el portero quien no descartó que la apuesta se aumente.

Olimpia y Real España se miden este domingo a las 4:00 de la tarde en el estadio Nacional por la jornada 16 del torneo Clausura 2018.