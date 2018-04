Confirmados los árbitros para los clásicos Marathón-Motagua y Olimpia-Real España

La fecha 16 de la Liga Nacional tendrá mucho en juego. El liderato y el tema del descenso está que arde en este cierre del certamen.

La Comisión Nacional de Arbitraje ya dio a conocer a los silbantes que estarán este fin de semana en los clásicos del fútbol hondureño.

El sábado se enfrentarán Marathón y Motagua en San Pedro Sula. Héctor Rodríguez será el árbitro central; sus asistentes van a ser Melvin Cruz y Ebler Martínez. Raúl Castro va a estar como cuarto.

Por otra parte, para el partido entre Olimpia y Real España, programado para el domingo en el estadio Nacional, el central será Melvin Matamoros, acompañado de los asistentes Jesús Tábora y Walter López. Mientras que David Mendoza será el cuarto árbitro.

Nombramientos arbitrales para la fecha 16 de la Liga Nacional.

Los otros tres partidos programados para este fin de semana son UPNFM vs Juticalpa, Real Sociedad vs Vida y Platense vs Honduras Progreso.

No hay margen de error para los clubes que están involucrados en el descenso y para los que están peleando por el boleto directo a semifinales del torneo Clausura.