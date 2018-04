Espinoza descarta que Wilson Palacios debute este torneo con Olimpia

El entrenador del Olimpia, Nahún Alberto Espinoza, ha sido claro que no expondrá a Wilson Palacios ante los rivales ya que el torneo está en una etapa decisiva. Confiesa que el jugador llegará a tope pero para el Apertura 2018.

"De Wilson Palacios te lo digo así, me encantaría que debutara este torneo, pero desde mi punto de vista, para el otro torneo es que estaría listo y sería un jugador fundamental", inició diciendo en entrevista con DIEZ al final del entrenamiento de este viernes en la previa del juego contra Real España.

Esponoza sabe que Wilson tiene clase, pero le pasó factura estar más de un año sin jugar. "Lo estoy consultando con él (Palacios) porque también tengo que respetar las jerarquías y Wilson es un jugador de jerarquía. El hecho de que no haya jugado uno o dos años no le quita la jerarquía. Tiene 32 años. Yo pienso que Wilson Palacios bien preparado alarga su carrera dos años más", confiesa el teleño.

Y es que Nahún conoce bien nuestro fútbol y sabe que en los tres partidos que le quedan al campeonato se juega el pase a las semifinales y después la liguilla donde buscará el título y por eso considera que Wilson es mejor esperarlo para que llegue bien a la otra competencia.

"Físicamente va mejor pero no lo quiero exponer porque la competencia es dura, estamos en el tramo final del Clausura y allí no se regala nada. Solamente si está bien bien, podría debutar, sino, no hay ningún problema y estoy hablando con él", afirmó.

En el cierre del campeonato Olimpia cierra contra la UPN, un rival que no tendría aspiraciones de clasificar y podría ser una remota posibilidad que Palacios pueda estrenarse pero Nahún no quiere riesgos. "Podría jugar, hay lo vamos a ver porque depende mucho de cómo esté él físicamente”, remató.