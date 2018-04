Roger Rojas: "Me da penita cuando me preguntan por las canchas en Honduras"

Estuvimos de visita en Alajuela, donde Roger Rojas se ha convertido muy rápido en ídolo para la afición del equipo manudo. Ahí también juegan los catrachos Alex López y Luis Garrido, pero el nombre que más suena es el del “Ro-Ro”, con quien platicamos de todo.



Roger, ¿la actualidad que vivís en el fútbol tico ha sido producto del trabajo o creés que son casualidades de la vida?

Yo creo que es un propósito de Dios. He luchado y Dios ha visto el esfuerzo y por eso creo que esto es la recompensa de una lucha que ha sido constante y gracias a Él hoy estoy aquí, en un buen equipo de Costa Rica.



Llegás al balompié tico y anotás. ¿Tan fácil es este fútbol?

No. El primer partido que enfrenté lo sentí muy duro, no tenía mucho espacio y sentía la marca muy cerca, es un fútbol bastante difícil, ¿por qué?, porque hay jugadores que son muy buenos y la verdad que gracias a Dios me he ido adaptando rápido.

¿Por qué al final te decidiste por el fútbol tico y no quedarte jugando en el equipo principal de Honduras (Olimpia)?

Yo quería salir al extranjero y sabía que debía hacer un buen torneo en ese año que me quedaba en el Olimpia, entonces todas la piezas las fue acomodando Dios, llegó el profesor Restrepo y levantó mi perfil, él me decía que debía hacer eso. Gracias a Dios tomé la decisión de venirme para acá, porque primero que nada Costa Rica es una liga más vista que la de Honduras, es un país que está en el Mundial.



¿Cómo te han tratado aquí, qué aceptación has tenido en el fútbol tico?

Hay una muy bonita frase bíblica: “Nadie es profeta en su tierra”. Y en este país lo he comprobado, aquí corean mi nombre, me aplauden desde el primer partido cuando entré de cambio, todo el estadio se paró y me aplaudió, yo me quedé asustado por ese recibimiento.



¿Sentís que sos más valorado aquí, haciendo una

comparación de tus últimos torneos en Honduras?

No puedo decir que tanto así, la Ultra Fiel siempre ha cantado, pero que el estadio completo coree mi nombre nunca lo había escuchado y aquí pasó, entonces, como decía, nadie es profeta en su tierra.

El hondureño Roger Rojas vive un gran momento con el Alajuelense.





¿Es el mejor momento este para comprometerte más con el equipo manudo?

Claro, ahora yo estoy mucho más comprometido con el club y la institución porque el equipo y la directiva esperan mucho más de mí, así que para mí es una responsabilidad grande la de jugar en este equipo, más el apoyo que tengo de la afición, lo he sentido y para uno como futbolista es bonito.



¿Cómo está la presión para sacar a este equipo campeón?

Desde el primer día que yo llegué me dijeron que aquí necesitaban ser campeones, que buscáramos entrar a la cuadrangular y luego pelear el título porque este equipo tiene una sequía de cinco años sin ganar nada. Primero Dios esperamos quedar campeones, la presión es alta, como en Olimpia que torneo a torneo se busca aspirar al título, así que con Alex y Garrido ya estamos acostumbrados a esto.



¿Crees que el no ganar títulos en Honduras y venirte acá, te puede arrastrar ese mal hábito?

Soy una persona que gracias a Dios he ganado títulos, el año pasado no gané el de Liga, pero conquistamos el de Concacaf, entonces yo tengo ese impulso de siempre querer saborear la Copa, y el reto de venir acá es grande porque si quedamos campeones rompemos una mala racha del equipo y eso quiérase o no le levanta la moral a la institución y se gana más el cariño de la afición.

¿Está el Alajuela apto para quedar campeón?

Estamos para campeones. Tenemos un equipazo, no solo por cómo se ve en la cancha sino por cómo se refleja afuera, yo creo que los equipos campeones tienen una fortaleza en un buen camerino y este equipo está bien, tanto en la parte futbolística como en la humana.



Si hacemos una comparación entre el clásico Olimpia-Motagua y el de Alajuela-Saprissa. ¿En cuál tuviste un cierto grado de miedo?

Sinceramente que Olimpia-Motagua son partidos bonitos, la camisa de Olimpia para mí es la más sagrada que he portado, es el equipo que amo, pero aquí se llena más el estadio, aquí los partidos son un poquito más abiertos. Usted jugó en los dos lados y sabe que Olimpia-Motagua son partidos bravos y cerrados, de uno o dos goles y cuando hay tres es porque el otro equipo se desesperó por ir a empatar y aquí no, aquí los partidos son un poco más abiertos y quiérase o no esto le da más vistosidad para la afición y a uno como jugador también porque como delantero me desespero cuando no encuentro el espacio para poder anotar.



Siempre te has familiarizado que la rivalidad en Honduras era con Motagua y aquí es contra el Saprissa. ¿A ellos les van a pelear el campeonato o hay otro rival más?

Aquí yo veo fuertes a Saprissa, Heredia, Santos, Pérez Zeledón y Alajuela, yo creo que allí está el campeón, pero primero Dios vamos a ser nosotros.

Gran mano a mano han tenido Límber Pérez y Roger Rojas.





Otro tema. Has tenido siete años con un rendimiento rescatable en el fútbol, pero no te has podido consagrar en la Selección Nacional de Honduras. ¿A qué se debe eso?

Sí, Limber, la verdad que no me ha ido muy bien que digamos, no he tenido mucha participación, no he tenido muchos partidos, pero siempre está esa espinita, creo que para todo hay tiempo, yo creo que ahorita estoy en una edad en la que los años van dando mucha más madurez, así que espero que para este nuevo proceso podamos levantar la mano y aparecer en la Selección.



¿Pero sí querés estar?

Claro que sí, uno siempre aspira a estar en la Selección, ahí tengo mi anhelo, siempre está en mi mente y sé que voy a sacar esa espinita que tengo.



¿Creés que podés tener el mismo rendimiento que has tenido en el Olimpia y el Alajuela en otros equipos?

Sí, me siento capaz, gracias a Dios estoy en este club que me ha dado confianza y yo sé que puedo ayudarles y defender la camisa con orgullo.



Nombraron a Carlos Tábora para un interinato y tendrá que convocar jugadores para los partidos que enfrentará Honduras en los próximos meses. ¿Vas a esperar ese día que te convoquen?

La verdad que sí, primero Dios espero que mi nombre esté ahí porque quiero volver a ponerme la camisa de la Selección, para uno como jugador no estar ahí es duro y esperamos en Dios estar en esa convocatoria, poder jugar y anotar.



¿Te has puesto como objetivo jugar las próximas eliminatorias?

Sí, sinceramente te digo, primero Dios yo me veo en Catar, vamos a darle lucha y goles a la Selección Nacional.



¿Qué tanto extrañas al Olimpia, vivís pendiente de lo que está pasando en Honduras?

Sí, mi amor por el equipo es eterno y sí, siempre paso pendiente de ellos, siempre paso viendo y hablando con varios excompañeros, dándoles ánimos y deseándoles lo mejor, yo desde niño he sido Olimpia y por estar en otro equipo no lo voy a dejar de amar.



¿Te costó decidir venirte a Costa Rica y dejar un equipo como Olimpia?

Sí, me costó un poco, lo pensé mucho porque yo esperaba que me ofrecieran seguir y eso no sucedió nunca y la verdad que se dio la oportunidad de venir acá y entonces tenía que aceptar porque no tuve otra opción, había otra en Perú, pero no me animó mucho, le pedía dirección a Dios y decidí venirme a Costa Rica.



¿Esa de Perú cuál era?

No recuerdo el nombre del equipo, se me escapa, pero sí hubo una posibilidad de irme a Perú, era por un año, pero la verdad que mejor decidí venirme para acá porque es una liga que conozco, la peruana la desconocía.



McDonald dice que vos sos el delantero idóneo que él siempre esperó, un atacante que juega por los costados con facilidad. ¿Cómo han hecho ustedes para entenderse tan bien y en poco tiempo?

Yo creo que más que todo por el respeto, recuerdo que la primera vez que jugamos nos entendimos, para donde uno corría el otro lo acompañaba, entonces fue una conexión que se dio en la cancha y gracias Dios nos ha ido bien y es una química que le ha ayudado mucho al equipo.

Roger Rojas espera vivir muchos años más en Costa Rica.





¿Creen que ustedes adelante van a llevar a este equipo al campeonato?

Ojalá. Los delanteros estamos para hacer goles, pero ahí está el defensa y el volante para abastecernos a nosotros, pero el peso y la responsabilidad del gol siempre recae en los atacantes.



Las diferencias que has encontrado en el fútbol hondureño y el tico, que en cierto momento te incomodaba, y has venido acá y todo ha sido mejor o seguís en lo mismo.

No, la verdad que ha sido un salto grande el que di en Costa Rica, quiero decirles, por ejemplo, que las canchas todas son lindas, usted vio donde jugamos el otro día, espectacular.



¿Estamos atrasados nosotros en ese aspecto de las canchas?

La verdad que no tenemos ni para que la Selección tenga su propio hotel, sus propias canchas para entrenar, eso habla mucho, a veces uno no es que quiere hablar mal del país, soy hondureño y me duele, pero estamos mal.



¿Es decepcionante para vos, venir con todas las limitaciones cuando hacés este tipo de comparaciones?

Me da penita porque a veces los compañeros me preguntan cómo son las canchas en Honduras, todos sabemos que son malas, o escuchar que si fue la cancha en mal estado lo que afectó en el repechaje contra Australia, la gente sabe que eso nos hizo daño, entonces perdimos de ganar un repechaje porque la cancha estaba feísima, es triste, espero que los dueños de los equipos inviertan.



¿Cuándo tenés en mente regresar al país?

No, ahorita si regreso solo sería a vacacionar, mi mente está en consolidarme aquí, seguir el tiempo que Dios decida y si me abre una puerta más grande que yo sé que lo hará, Él me lo ha manifestado, esa es mi fe.

SOBRE EL DT PARA LA H



En los próximos días van a contratar al técnico de la Selección, tu experiencia desde tu punto de vista. ¿Hay que apostarle a un extranjero, a un nacional o al mejor que ellos crean que va a reestructurar para bien del fútbol de Honduras?

Mire, lo único que sí le puedo decir es que el que venga va a tener una presión alta. Honduras venía de clasificar a dos mundiales seguidos, en este tercero no se pudo, entonces el siguiente técnico que venga esperamos que lo haga de la mejor manera, si me pregunta a mí cuál prefiero, si un local o un extranjero, es difícil, porque si yo le digo extranjero y ponen a un local sería tipo: “No, este quiere extranjero y ciao” y si digo que quiero un local y viene un extranjero, sería lo mismo, entonces mejor que sea el idóneo para que luche por la Selección.



Esa confianza con la que entras al terreno de juego, ¿lo haces porque esta es tu oportunidad o porque esto es lo que definitivamente esperabas?

Yo creo que las dos, es lo que deseo, todavía no he llegado a mi mejor momento porque sé que debo mejorar mucho más, pero no sé, siento una alegría al jugar aquí, lo disfruto como si fuera un niño.



¿Falta tu mejor versión, falta un Roger Rojas mejorado?

Sí, yo sé que sí, no he dado ni la mitad de lo que puedo dar.



¿Dónde es más difícil meter once goles aquí o en Honduras?

En Honduras, allá es bravo golear, más con la playera de Olimpia.