Wilmer Crisanto: “Marathón es un poquito más agresivo”

En Motagua ya no quieren dar ventajas, pues eso ha hecho que el primer lugar ya no esté asegurado. Los azules ven el lado positivo al momento y quieren sumar los tres puntos en San Pedro Sula.

“Ante la ventaja que hemos dado aún seguimos ahí en primero y eso da valor a los que hicimos un tiempo atrás que nos separamos de los rivales, la ventaja que hemos dado hace que el torneo se ponga así, también hay que buscarle el lado bueno y no relajarse”, comenzó diciendo Wilmer Crisanto.

-¿Hay crisis?- Se le preguntó a Crisanto y este contestó: “No es crisis porque te das cuenta que seguimos en primer lugar, es una ventaja que hemos dado y no hay que descartar el trabajo de los rivales que nos sacaron puntos, por parte de nosotros ahora no nos queda más que acelerar y quedar en primero”.

El futbolista también mencionó que los juegos ante Marathón siempre son muy friccionados y agresivos, pero que ellos se sienten cómodos jugando en la casa verdolaga.

“Siempre nosotros pensamos en los bueno, no pensamos en lo que pueda pasar cuando no ha pasado, lo único es que la mentalidad es hacer las cosas bien y no vamos a esconder nada contra Marathón, nos sentimos cómodos jugando ahí contra un rival que también te da opciones a jugar fútbol, es muy distinto a Real España que te son más libres mientras Marathón es un poquito más agresivo”.

Y concluyó: “Somos dos equipos con la misma agresividad y la misma manera de jugar fútbol, sabemos a lo que vamos y sabemos cómo juegan ellos. Es un equipo que aprovecha muy bien el contragolpe, va a ser un partido muy bonito y visto por muchos”.