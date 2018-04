Nahún Espinoza: "Aquí la única idea de los jugadores y mía es ser campeón"

Nahún Espinoza encarará su tercer compromiso en el banquillo del Olimpia, donde tuvo una victoria y una derrota y ahora recibe al Real España, el club donde hizo sus pasos como jugador y donde aún no oculta su cariño, pero dejar claro su profesionalismo y las situaciones que está organizando en el León.

LA ROTACIONES

"No soy de muchas rotaciones, pero tomamos en cuenta muchos aspectos. No están todos al mismo nivel futbolístico, físico sobre todo, pero tenemos que trabajar, aunque estamos corriendo ciertos riesgos en el casa Canales, Salas que son jugadores que no habían jugado y el riesgo de lesión puede existir, pero no nos queda otra"

MENSAJE A LOS JUGADORES

"Ya le dije a los jugadores que no importante lo que pase, sea que terminemos primero o sexto, eso no es la prioridad ahorita, sino que preparar el equipo con los riesgos que conlleva. Nosotros perdimos una gran oportunidad en El Progreso, pero ya estuvo y la situación es que nos estamos encontrando con muchas cosas. El que se equivoca lo tenemos que aceptar, perdonar, seguir adelante y trabajar de forma ordenada"

"La auto-critica es muy importante, ya que es lo que nos va permitir el crecimiento de quienes somos, que queremos ser campeones. Eso ya se los dije a los directivos que cualquier otro objetivo es del pasado y aquí la única idea de los jugadores y mía es ser campeón"

SU LATERAL IZQUIERDO

"No está definido, se tiene que cubrir los minutos que nos quedan, Axel lo ha hecho bien, salió lesionado en El Progreso, pero ya está bien recuperado y ahí está Luis Ovalle que en cualquier momento puede jugar"

ATAQUE

"Estamos buscando alternativas y ahí hay cierta paciencia que debemos tener. Por supuesto lo que Costly, Rony Martínez y esperar que Diego Reyes se recupere. Alternativas tenemos, pero no estamos en el mejor nivel como para decir que Olimpia debe tener un ataque contundente, pero estamos en búsqueda de eso"

NIVEL DE JUEGO

"Si yo te digo a como lo veo yo, diría que estamos a un 60%, pero eso no tiene ninguna relación con lo que puede ser. Una vez jugando es donde lo vamos a ver. No ajusta y yo quiero más velocidad, control del balón, disciplina táctica. En El Progreso jugamos muy estirados, llegábamos a destiempo".

REAL ESPAñA

"Puede cambiar mucho, el Real España ha jugado con cinco en el fondo, un 2-3-1, hay veces desaparece el centro delantero nominal, puede aparecer con dos puntas. Ellos tienen jugadores para eso, pero la cuestión es que lo tenga a todos a disposición, pero no nos confiamos de nada y en el partido hay que adaptaros al juego"

SIN EL CHINO LÓPEZ

"Para ser sincero, si lo ponían a jugar no sabía como lo íbamos a marcar, si zonal o zona presionante. Cuando me dieron la noticia que no estaba, dije que bueno, ya que es un gran jugador, tiene gran movilidad. Es de eso jugadores como Michael Chirinos, (Franklyn) Morales del Honduras Progreso que son hábiles y no sabes que van hacer"

DUELOS ANTE EL REAL ESPAñA

"En otra época por supuesto, pero todo ha cambiado. Así como me ha ido bien con Motagua, todo puede cambiar, ya que esto del fútbol no es nada nuevo, se va transformando. Uno vio en la Champions como el Liverpool masacra en 30 minutos al Manchester City y no necesariamente porque domina más la pelota, sino que el fútbol es complejo"

SU PASADO EN LA MÁQUINA

"Yo le tengo mucho cariño al Real España, agradecimiento, pero a la hora de jugar eso no tiene nada que ver, son cosas extras, pero para jugar es una confrontación. Ellos vienen a ganar, nosotros también, pero por medios lícitos, por eso digo que el arbitraje tiene que ser correcto, ya que los dos equipos ponen en juego sus sentimientos y esfuerzo"

DUDAS

"Todavía no hay jugadores en algunas posiciones que me gustaría hacerlas de determinada manera, pero el proceso del Olimpia no solo es para este campeonato, lo que pasa que este lo vamos agotar hasta la última instancia, pero el equipo está en una transformación de sus objetivos y de buscar más calidad que cantidad. Además de encontrar esos jugadores jóvenes que son muchos y que puedan tener una oportunidad y si no lo van a tener pues buscarle la mejor manera que puedan seguir su carrera en otro equipo y luego poder venir"

EL DOLOR DE CABEZA DE NAHÚN

"Que el equipo juegue como quiero. Hay muchas cosas de organización, estoy hablando con Osman Madrid y le dije al presidente (Ferrari) que es lo que Olimpia busca y que la directiva tenga todas las libertades de escoger para que el equipo vuelva a ser el protagonista como lo ha sido, pero con mayor calidad"