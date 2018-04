Marcelo Canales, pasó del olvido con Vargas y Restrepo a titular en Olimpia

Marcelo Canales parece estar viviendo una nueva juventud en Olimpia una vez que Nahún Espinoza asumiera el mando de los Leones en lugar de Carlos Restrepo; dos juegos y dos veces en el 11 titular, el ex-Vida no quiere desaprovechar su momento en el cuadro capitalino.

"Soy otro Marcelo Canales. Siempre dije que trabajaría al máximo, independientemente del entrenador que estuviera. Ahora que me han dado la oportunidad no lo ha desaprovechado", dijo Canales.

El volante zurdo que fue intermitente en la etapa del colombiano Restrepo. "Me sorprendió cuando el profe Nahún me dijo que iba de titular, pero para mí es importante que me tiene en mente, en cuenta, y espero no defraudar. Lo que quiero es mejor partido a partido".

Tampoco con Héctor Vargas tuvo muchas chances el jugador ceibeño, que admite todavía sentirse falto de ritmo por arrastrar una lesión muscular y la falta de minutos con el entrenador anterior. "Me pesa el llegar con varios días sin jugar, pero trato de no pensar mucho en eso, mi mentalidad es trabajar fuerte, exigirme en cada entrenamiento, para llegar bien a la hora de los partidos".

Luego de ser titular ante el Motagua y el Honduras Progreso, ahora el volante le apunta a los catedráticos. "hemos trabajado desde el lunes enfocados en Real España. Lo de Honduras de El Progreso (derrota 3-2) quedó atrás y sabemos que el domingo nos jugamos algo importante para pelear el liderato. Esperamos sacar un resultado positivo".

-Canales considera que estos duelos son de mucho poder. "De verdad que sí, es un clásico, se juega de ida y vuelta y son los partidos que no se quieren perder. Tenemos claro que si no ganamos prácticamente estaríamos renunciando a la posibilidad de ser primero o segundo. Ojalá que el domingo sea de bien para nosotros".

En cuanto a su concepto del rival. "Empezó mal, pero eso no le quita que sea un buen equipo, es el actual campeón y eso lo sabemos. Vienen para ganar y ubicarse en una mejor posición, pero en Olimpia debemos dar un golpe de autoridad en esta que es como una final pensando en lo más alto de la tabla", finalizó..