Milagro Flores confiesa abiertamente la razón por la cual se separó de su novio

Con el corazón rasguñado de dolor, y el alma partida entre el sí y el no, la bella conductora hondureña, Milagro Flores decidió ponerle fin a la relación de cinco años con el destacado coreógrafo Alfredo Molina.

Ya han pasado al menos tres meses, pero desde que la noticia salió a la luz, hizo eco en las redes sociales, a tal punto que las cuentas de la capitalina comenzaron a saturarse de cientos de invitaciones a nuevas citas. Sin embargo, hasta ahora cupido no ha hecho su trabajo.

Después de su seperación los rumores de una infidelidad, intentaron meterse como intruso para dañar la imagen de Milagro, pero la misma decidió salir al paso en DIEZ para aclarar la verdadera razón por la cual tomó tal decisión.



Vamos directo al grano... Después de cinco años decidiste ponerle fin a una relación que todos miraban como la mejor. ¿Qué pasó?

Mira Witty las cosas no funcionaron... Cuando algo no funciona o no te hace bien es mejor dejarlo.

Pero es complicado comprender después de tantos años de relación...

Sí, entiendo que nos mirábamos como una pareja bastante estable, pero las circunstancias cambian, los momentos y situaciones de la vida. No todo es culpa de él, ambos cambiamos, pero creo que él no supo entenderme.

Creo entender que no supo manejar tu agenda en el canal...

Definitivamente, incluso se volvió más agresivo. Tirar cinco años no fue fácil, esa decisión me llevó mucho tiempo de reflexión.

Milagro y Alfredo en una de las últimas veces que se les vio compartir juntos.

-¿Agresivo?- ¿Te atacó físicamente?

Nunca... Alfredo conmigo fue un caballero, pero quizá con otras personas sí lo era verbalmente. Decía cosas como -¿qué estás viendo?- -¿te debo?. Ya no era sano salir con él.

Háblame de esos dos meses antes de tomar la decisión y decir -ya no puedo más-

Dos meses antes de tomar la decisión ya nos habíamos "dado un tiempo". En ese tiempo no comía, no dormía bien e incluso entré en depresión. La gente me preguntaba qué me pasaba, también mis compañeros de trabajo; realmente todo se notaba hasta que comencé a sacar poco a poco mis cosas de la casa. Él pensó que yo nunca iba a tomar la decisión de hacerlo, pero terminé cerrando el capítulo.

¿Qué hiciste esa noche antes decirle "hasta aquí llegamos"?

Estaba en casa, sinceramente esa noche no pude dormir.

¿Qué enseñanzas te dejó esa relación?

Que la gente cambia. Al inicio el hombre es uno, pero después es otro. Puse a prueba mi tolerancia. Aguanté muchas cosas...

¿Infidelidad?

No, al menos que yo me haya enterado, no. Alfredo tiene un modo difícil. Le aguanté celos, y después de un tiempo uno se cansa. Él toma (alcohol) mucho, por lo tanto tuve que aguantar muchas borracheras.

¿Cuántas noches llorando?

Decenas de ellas..lloré mucho desde antes. Pero también le agradezco porque me aguantó muchas cosas. Mis horarios eran muy extensos, pero en su momento fue una parte fundamental en mi vida. Me solía motivar. Pero luego cambió.

¿Cuándo venías de esas largas jornadas de trabajo cómo te recibía en casa?

Era un amor... solía tenerme cena, o me llevaba a otro lado. Detalles así lo agradezco.

¿Después de todo sigues siendo feliz?

Siempre he sido feliz, quizá ahora un poco más relajada. Aunque a veces me da pesar.

¿La próxima persona que venga a tu vida cómo debe ser?

Pasa que mi vida es complicada. Paso muy estresada. Tendría que ser alguien que me comprenda y sepa aguantar todo.

¿Realmente cambiaron tus espectativas respecto a un hombre?

No soy exigente en ese aspecto. Prefiero no hacerme prototipos de ninguno. Yo aprecio el trabajo. Tampoco estoy buscando a alguien que me mantenga. Realmente no sé de dónde sacan eso.

¿Háblame de ese día cuando soltaste la bomba de tu soltería?

Sí me han llegada muchas propuestas, pero por ahora no he comenzado a salir con nadie.

¿Sigues siendo la Kimberly del barrio?

Ja, ja, ja.. claro que sí; toda la vida.



SUS FRASES

"A todas las chicas les recomiendo que no se aferren a ningún hombre. Ni aunque sea el más lindo, ya que el más feo te puede querer más".



"Aclaro que no fue cierto que me encontraron con otro. Yo fui fiel. Todas mis relaciones han sido largas. El próximo que venga me caso".

"Dejé de incluirlo en mis cosas. Él me acompañaba hasta el banco, pero luego me sentía mejor sin él. Ya no le decía que saliera conmigo porque algo podía pasar. Cuando tú sientes eso es porque las cosas no estaban bien".

"HCH para mí es una escuela. El canal que me dio la oportunidad para desarrollarme como profesional. Además estoy más que agradecida por tomarme en cuenta para ser la presentadora del programa 'Somos Jóvenes".