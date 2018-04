Guatemala aprueba los estatutos de FIFA y se acerca al final de la suspensión

Con 59 votos a favor de 60 posibles, la Asamblea General extraordinaria de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala aprobó hoy los estatutos que la FIFA requirió desde julio pasado para volver a competir a nivel internacional y que sean reconocidas sus autoridades.



Los nuevos estatutos, que aún deben ser avalados por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, permitirán a la FIFA tener el control en la conformación del comité ejecutivo de la Federación Nacional, así como su procedimiento de elección y sus regímenes disciplinarios.



Antes de votar a favor de los estatutos, que son una calca de los aprobados hace ocho meses por la comisión normalizadora del ente rector del balompié mundial, la Asamblea General conoció el decreto 09-2018 del Congreso de la República, sancionado por el presidente, Jimmy Morales, que reformaba la Ley Nacional del Deporte, que da preeminencia al reglamento internacional sobre la Constitución local.



El único voto no contabilizado a favor de los nuevos estatutos pertenece a uno de los asociados de la segunda división, que salió de la reunión previo a que se realizara la ronda de votaciones, debido a que presentó un "malestar estomacal".



El presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, Jorge Mario Véliz, quien deberá dejar el cargo cuando la FIFA apruebe el reglamento, expresó que la próxima semana espera contar con la aprobación respectiva de la Confederación Deportiva para, entonces, enviar la documentación a Zurich, sede central de la FIFA.



Según explicó Véliz a Efe, fueron modificados los artículos 1 y 79 de los estatutos propuestos el 25 de julio de 2017, debido a que "era necesario", pues en el primero de estos se establecía que "Interpretaba de forma extensiva el decreto 10-2017, el cual fue derogado para dar cabida al nuevo decreto (09-2018).

En cuanto al artículo 79, añadió Véliz, éste "facultaba a la extinta comisión normalizadora a aplicar normas transitorias, como el nombramiento 'a dedo' de comisiones permanentes, pero el mismo estatuto (de julio 2017 y actual) establece el procedimiento correcto para nombrar a sus miembros".



"No se puede regular o legislar algo en los estatutos de una cosa que no existe", indicó el presidente de la Federación local en referencia a la comisión de FIFA que se desintegró hace meses.



A pesar de ello, aseguró que estas modificaciones no afectan al ser de los estatutos, que son los mismos "que la FIFA requiere" en su totalidad.



La FIFA debe tener en sus manos los cambios antes del 30 de abril, de lo contrario anunció la consecuente expulsión del país centroamericano de su organización, luego de que fuera suspendido en octubre de 2016 tras destaparse a finales de 2015 un caso de corrupción en la Federación local.



El 28 de febrero pasado, la Federación Internacional rechazó unos estatutos presentados por la Federación Nacional de Fútbol, suspendida desde octubre de 2016, y le advirtió que las sanciones pueden aumentar si antes del 30 de abril no aprueba el reglamento propuesto por la comisión normalizadora.