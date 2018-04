Trezeguet: "Messi tiene más opciones que Cristiano de ganar el Mundial"

David Trezeguet, exjugador franco-argentino del Juventus y de la selección francesa, entre otros equipos, aseguró este sábado a EFE que Lionel Messi tiene más opciones de ganar el Mundial de Rusia que Cristiano Ronaldo porque Argentina tiene mejores "efectivos".



El que fuera uno de los mejores delanteros de Europa en la primera década del siglo XXI, analizó a las dos estrellas de la próxima Copa del Mundo tras ser cuestionado por quién es el mejor entre ambos. Después, declaró que Messi tiene más opciones que Cristiano, que, afirmó, tiene un equipo más débil.



"En la última década se han compartido todos los trofeos que se han disputado, aunque ninguno de los dos ha levantado la Copa. Pero en lo personal, Messi cuenta una oportunidad más para ganarla, por los efectivos que tiene en su equipo, los mismos con los que no cuenta Portugal", indicó en una entrevista.



"Seguramente, para Messi y Cristiano Ronaldo la edad juega en contra esto de jugar una Copa del Mundo más, pero no hay que negar que son dos jugadores ganadores, que ambos ambicionan ganar está competencia", agregó.

Trezeguet también analizó la clasificación de Panamá para el Mundial de Rusia, y declaró que es "muy positiva" además de "un gran logro" que demuestra que "se están haciendo las cosas bien" en el fútbol del país canalero.



"Trezegol", como se le conocía en su mejor momento futbolístico, reconoce que en esta primera posibilidad mundialista de Panamá le servirá para crecer, al enfrentarse, en la primera ronda, a Bélgica e Inglaterra, dos equipos con intenciones de pelear por el título.



"Panamá se medirá a dos equipos que tienen como objetivo llegar lo más lejos posible en la Copa, eso es parte del crecimiento. Creo que Panamá ha merecido estar presente en estas competiciones porque ha hecho bien las cosas y seguramente podrá demostrar su valor ante dos grandes naciones", señaló.



El embajador del Tour de la Copa del Mundo resaltó que este momento que vive Panamá debe ser un antes y un después de su historia en el fútbol y obligará a las próximas generaciones a clasificarse para el Mundial.



"Esta tiene que ser la línea de conducción. Esta generación ha logrado su clasificación a la Copa del Mundo, muchos tienen una edad que no le brindará la posibilidad de seguir. Pero entrando en esta línea, tienes una etiqueta que las otras generaciones tendrán que apuntar hacia clasificarse a los próximos mundiales", acotó.



Trezeguet analizó la llegada de la tecnología al fútbol, en el caso del videoarbitraje (VAR por sus siglas en inglés), y apuntó: "Esperemos que con esta tecnología no se pierda este toque folclórico que representa el fútbol".



"El VAR es una tecnología nueva que hay que adaptarse, porque así lo han decidido, una tecnología que han encontrado un equilibrio para no perder lo que es el folclore del fútbol, porque recuerda que el fútbol es pasión, inteligencia, viveza (...) es saber encontrarle soluciones al rival", agregó el campeón del mundo en Francia 1998.



Sobre las diferencias entre el fútbol de su época con el actual, indicó que le tocó conocer un fútbol interesante: "El de Italia en los años 90-2000, donde predominaban los mejores jugadores. Hoy en día el fútbol italiano ha cambiado, pero las ambiciones siempre han sido las mismas: crecer y ganar".



"Reconozco que hay jugadores que marcaron tendencia, aunque esta tendencia es superior con Cristiano Ronaldo y Messi. Pero bueno, a mí me tocó jugar con los Zidane, los Del Piero y los Ibrahimovic, gente que ha hecho historia y la verdad fue un honor para mí", mencionó.



Entre su pase a la Juventus y su cierre de carrera con el River Plate de Argentina, Trezeguet atesora ambos momentos.



"Son dos etapas diferentes. En Juventus pasar 10 años, ser el máximo goleador extranjero, haber ganado todo es un motivo muy fuerte. River, en corto tiempo, el haberme ganado el amor de la hinchada, ser hincha de River, poder haber descubierto el Monumental, fue más emotivo que profesional", aseguró.



En la actualidad, Trezeguet sigue ligado al Juventus, donde trabaja en la parte comercial desde hace tiempo: "Contento, el club me contactó para volver y desde hace tres años estamos desarrollando la imagen del club. Estoy en un club muy cómodo, con mucha ambición y objetivos"