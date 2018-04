¿Vuelve a Marathón? La visita sorpresa del zaguero Caue Fernandes al Yankel

El defensor uruguayo, Caue Fernandes, está presente en el estadio Yankel Rosenthal presenciando el partido entre Marathón y Motagua. Las cámaras de DIEZ lo captaron mientras algunos aficionados se sacaban fotos en las gradas.

Caue terminó contrato y no renovó, marchándose a su país y no tiene equipo. Este día apareció en el Yankel Rosenthal pero no ha revelado el motivo de su regreso al país donde dejó las puertas abiertas en el Monstruo Verde.

Caue llegó hace año y medio al Monstruo a pedido del entrenador Manuel Keosseián. Algunos aficionados le han pedido que regrese, pero el Monstruo de la mano del argentino Héctor Vargas, ha sabido sobrevivir sin su presencia consolidando a Bryan Barrios en su puesto.