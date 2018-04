Wilmer Crisanto ataca al árbitro Héctor Rodríguez: "Afuera lo putean"

El jugador del Motagua, Wilmer Crisanto, salió tirando rayos contra el árbitro Héctor Rodríguez quien sancionó un penal a favor de Marathón que dice que no existió y le pintó la cara con las actuaciones que hace a nivel internacional.

"Si no es penal, yo mañana pido disculpas porque ya se hizo, el árbitro lo cobró y perdimos tres puntos, pero merecíamos un empate, esto es así", comenzó diciendo Crisanto muy enojado porque pudieron sacar un empate pero culpó al juez.

Ver: LAS ESPECTACULARES CHICAS DEL YANKEL

No se mordió la lengua y arremetió contra el santabarbarense: "Yo ya no creo en los castigos que le dan a los árbitros, el hombre (Héctor Rodríguez) pita internacionalmente y allá lo putean y él tranquilo, pero aquí nosotros no le podemos decir nada porque nos amonesta o expulsa, pero repito, allá afuera es muy distinto", sentencia.

Crisanto dice que no es penal, se muere con esa idea aunque ahora no pueda cambiar nada. "Creo que un error de cualquiera puede dar vida, pero el juez es humano y se puede equivocar pero es colaborar de un juez de línea, yo lo tengo en frente, no me barro, lo digo de corazón, si es penal pido disculpas, pero estoy seguro que no es falta", afirmó.