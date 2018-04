Horacio Londoño: "Este partido no nos salva, pero nos ayuda muchísimo"

El entrenador del Honduras Progreso, Horacio Londoño, salió satisfecho de los tres puntos obtenidos esta tarde ante el Platense en Puerto Cortés. Los ribereños consiguieron tres unidades vitales para evitar el descenso.

Sobre el juego ante el tiburón: "Esta tarde cumplimos, dimos un paso más para salvar la categoría, hicimos un partido totalmente inteligente y muy estratégico".



Londoño sabe que este partido no los salvaba totalmente, pero los sacó del último lugar a tan solo un punto del Real Sociedad. "Sabíamos que este partido no nos salva totalmente pero nos ayuda muchísimo. Veníamos a hacer nuestro partido táctico, no a regalarnos. El primer tiempo fue un partido más de calor, ya en el segundo creo que controlamos mejor", explicó.



El miércoles se enfrentan a la UPN en el Humberto Micheletti. "La idea es salvar la categoría en casa con este triunfo que obtuvimos hoy, fue un gane importante porque era un partido trascendental".



Y agregó: "Hemos sumado 23 puntos al mando mío y de todo el cuerpo técnico y vamos paso a paso. Es un triunfo para esta afición que nos acompañó en este partido y esperamos seguir sumando".