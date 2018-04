Carlos Sánchez: "El equipo demostró que está para Liga Nacional"

El capitán del Honduras Progreso, Carlos "Mango Sánchez", se volvió a vestir de súper héroe y nuevamente fue la figura de los ribereños y le dio tres puntos valiosos. Otra vez desde los 11 metros, le dio el triunfo a su equipo. Mango asegura que el Honduras Progreso permanecerá en la Primera División.



"Desde la semana veníamos platicando que este partido era súper clave para nosotros y que nos marcaba la pauta si el Honduras Progreso estaba para Liga Nacional o para el Ascenso, y creo que el equipo demostró que está para Liga Nacional y para grandes cosas", dijo.



"Todavía no estamos salvados, nos faltan dos finales todavía, ahora a recuperarnos porque el miércoles jugamos con la UPN y vamos a pelearla como tal", expresó.

Te puede interesar: La crónica del Platense vs Honduras Progreso



Mango anotó doblete ante Olimpia el Jueves Santo con un gol olímpico y un penal, llevándose la victoria del Micheletti, esta vez anotó desde los 11 pasos convirtiendo el único gol del encuentro ante Platense.

"No soy ninguna figura, el equipo hace un enorme esfuerzo, todos los compañeros nos matamos dentro de la cancha, yo agradecido con Dios porque he tenido la oportunidad y las he aprovechado", mencionó.

Puedes ver: Así marcha la tabla de descenso de la Liga Nacional de Honduras



Y agregó: "Sabíamos que todo el ambiente estaba en contra, la afición de ellos, la cancha, la temperatura, pero el equipo se fue acomodando y supo acoplarse, en el segundo tiempo fuimos mejor que Platense y el triunfo está más que merecido".



El capitán ribereño dejó un mensaje claro de lo que busca el Honduras Progreso.

"Así como venimos a esta cancha súper difícil pero supimos afrontar esto, así buscaremos sacar el triunfo en los dos juegos restantes, los vamos a pelear a muerte", concluyó.