¡Increíble! Japón despide a su seleccionador Halilhodzic a dos meses del Mundial

A solo dos meses del Mundial de Rusia 2018, la Federación Japonesa de Fútbol (JFA) destituyó al seleccionador nacional, el franco-bosnio Vahid Halilhodzic, y lo reemplazó por el japonés Akira Nishino, anunció este lunes el presidente del organismo.

"Hemos pensado que el nuevo seleccionador debía venir de la Federación, dado que nos quedan sólo dos meses antes del Mundial", declaró el presidente de la JFA, Kozo Tashima.



Akira Nishino es un entrenador con experiencia en el campeonato nipón, la J-League.



Nombrado en marzo de 2015, Vahid Halilhodzic "compuso el equipo en un lapso de tiempo muy corto" y logró que los "Samuráis Azules", como se conoce a la selección, se clasificaran para un sexto Mundial de fútbol consecutivo, dijo el presidente de la JFA.



Sin embargo, los malos resultados en los partidos de preparación -empate a un gol con Malí y derrota 2-1 frente a Ucrania- levantaron una ola de críticas en la prensa.



"Sin avances, sin esperanzas, muchas inquietudes con vistas a la Copa del Mundo", había titulado el diario Sports Nippon.



"La comunicación y la confianza con los jugadores quedó afectada", afirmó Tashima.



Akira Nishino, de 63 años, actual director técnico de la JFA, es un ex centrocampista internacional.



Entrenó a varios clubes de la J-League, entre ellos el Gamba Osaka, con el cual fue campeón de Japón.



- Mandato salpicado de conflictos -



También dirigió a la selección olímpica que en los Juegos Atlanta-96 derrotó a la selección de Brasil liderada por Roberto Carlos y Ronaldo. Ese triunfo, una de las mayores hazañas del fútbol japonés, pasó a la historia como el "Milagro de Miami", por la ciudad donde se disputó el partido.



Japón se enfrentará en la primera fase del Mundial -14 de junio al 15 de julio- a Colombia, Senegal y Polonia. Su objetivo es igualar los octavos de final que ya alcanzó en 2002 y 2010.



"Siempre hay riesgos, la decisión puede que haya llegado un poco tarde", reconoció Tashima, añadiendo que con esta "medida de urgencia" espera "aumentar las opciones de victoria" en la Copa del Mundo.



Tashima desveló que Halilhodzic "estaba un poco sorprendido y enfadado" tras conocer la decisión. "No parecía que se lo esperara", añadió el presidente de la federación, que viajó a París para comunicarle su despido.



Desde su llegada al cargo, el mandato del veterano entrenador de 65 años ha estado salpicado de conflictos con la federación.



En septiembre el antiguo entrenador del París Saint-Germain (2003-2005) lamentó "las críticas gratuitas".



"A los que me atacan les digo, una pena, pero yo solamente voy a continuar mi trabajo", señaló un día después de dejar entender que podía dejar el puesto por "razones personales".