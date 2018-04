Kevin Hernández a Costly: "Va tener que gastar unos seis mil Lempiras"

El meta del Real España, Kevin Hernández había lanzado una apuesta al delantero del Olimpia Carlo Costly, previo al duelo de ayer en el estadio Nacional (2-2 el marcador) y al parecer este le aceptó y ahora ya prometió que la va a cumplir.

"Al final me dijo que cuando estuviera en San Pedro me iba llamar para ir con toda la familia a concretar la apuesta", contó muy alegre el portero aurinegro.

Kevin Hernández además confesó que: "Me alegré cuando lo vi que ya no entró en la segunda parte y en mi mente dije que ya había ganado la apuesta". Todo se trataba de un gol de Costly, pero este no llegó.

Además ya le manda otro recado a Costly para que aliste la chequera. "Le voy a sacar una buena cena, ya que tengo que llevar a toda mi familia. La verdad que va tener que gastar unos seis mil lempiras".

Con buen humor, el portero del Real España aseguró que el cocherito no es muy bondadoso que se diga. "Costly si me consta que es un gran duro ese loco".

Mientras en lo que fue el penal que le paró a Carlos Will Mejía. "Siempre chequeo a los tiradores de penales cuando me toca enfrentarlos. Yo sabía que ahí lo tiraría, ese es el fuerte de él y por eso fue que se lo tapé porque lo tenía estudiado", indicó.

"El equipo está para grandes cosas, viene de menos a más, sabemos que somos los actuales campeones y por eso estamos peleando para clasificar", finalizó.