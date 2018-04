Marcelo Canales se sincera sobre el gol: "Yo no pensé colocarla ahí"

Marcelo Canales a pesar de anotar el gol del empate ante el Real España, es claro que lo que se quería era la victoria que los llevara al segundo puesto de la clasificación.



"Eso no era lo que queríamos nosotros, sino los tres puntos. Yo tenía el ímpetu, las ganas de hacer las cosas bien y gracias a Dios se me dio ese gol", comentó.

Sobre el tanto anotado. "Yo no pensé colocarla ahí, yo quise ponerla en el segundo poste, ya que algunos de mis compañeros podía llegar ahí".



En cuanto a las oportunidades que se les están dando. "Sé que tengo que aprovechar las oportunidades que el profesor me de, tengo que tratar de perder menos pelotas, eso es lo mío y si trato de hacer eso voy a mejorar".



"Creo que este fue mi tercero o cuarto gol con Olimpia, pero lo malo que no se pudo lograr lo que se quería y lo peor es que se han perdido oportunidades de ganar los primeros lugares". indicó.



Canales es claro sobre las mejoras que deben tener. "Creo que ha sido la aptitud de nosotros, necesitamos más carácter, hay que tener la convicción y si logramos eso podemos tener grandes cosas", finalizó.