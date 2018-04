Vargas: "Yo después me pongo al frente del televisor y me río con las polémicas"

El técnico Héctor Vargas pasa un buen momento con Marathón, el triunfo ante Motagua en el Yankel Rosenthal los puso de líder y está cerca de conseguir uno de los objetivos trazados; ganar las vueltas regulares para asegurar un cupo Liga Concacaf.

"Agradecer primero a la afición por el apoyo del sábado y que siga para ver si podemos levantar la copa al final del campeonato. Siempre cuando se gana, de la manera que lo hicimos y al equipo que vencimos uno ve que lo que ha trabajado está saliendo como uno quiere y espera. Ojalá que el miércoles podamos seguir y tener la posibilidad de ganar las dos vueltas que nos da la posibilidad de Concacaf y a ver si podemos alzar el título", inició contando en entrevista a Panorama Deportivo.

Uno de los retos que se trazó Vargas desde que llegó al equipo sampedrano es devolverle la grandeza.



"Tenemos que ir haciendo que el club vuelva al lugar en el que ha estado, a pesar de las limitaciones uno propone un pensamiento positivo, no pensar que se peleará descenso. Más cuando se cuenta con un plantel como el que encontré".

El argentino también contó por qué el habilidoso volante Cristian Cálix ha tenido poca participación en los últimos encuentros.

"Hizo un amistoso con nosotros previo al juego con Real España. Luego apareció con un dolor en el tendón de Aquiles y lo estoy llevando de apoco para que se termine de recuperar y no de romper. Quizá el miércoles lo pongo más o el fin de semana lo hago titular si se encuentra bien".

Sobre las polémicas

Héctor Vargas es un timonel acostumbrado a estar en el centro de la controversia y explica que esto le hace reducir el estrés.

"Si se adentraran en las cosas que me ha tocado estar en los clubes con problemas de descenso, peleando campeonatos, Concacaf, en todos lados no me ha ido mal. Cuando uno hace esta clase de polémica, yo después me pongo al frente del televisor y me río con las controversias, se discute y me divierto sinceramente".

Y agregó: "Por eso no tengo ni canas. Yo nunca me pelee con un jugador mío, con el único fue con Kerpo de León y terminó siendo mi amigo, incluso lo llevé al Platense. Luego con ninguno tuve una discusión, sí me he peleado con los que están en otro equipo porque yo defiendo los colores que tengo. El otro día me mandó un mensaje un jugador del Motagua pidiéndome disculpas porque tuvimos un altercado dentro del campo, le dije eso que yo defiendo los colores".

Vargas cerró contando que el domingo se encontró con un jugador del Olimpia y lo invitó a compartir con su familia.

"El domingo estuve almorzando con (José) Tobías en familia, como si fuera un hijo para mí y está lesionado, recién operado, lo encontré y lo invité a comer con nosotros. Ahora dentro de la cancha es distinto", sentenció.

Lo dijo:

"Cuando estaba en Olimpia había un aficionado de Marathón que me insultaba, una vez le dije que no lo hiciera porque alguna vez iba a venir a dirigir al equipo. Me dijo: si vos venís nunca más vuelvo a pisar este estadio. Ahora es uno de los que más temprano está en el recinto".