El defensa Nicolás Del Grecco acepta a la critica de Rafael Ferrari

Nicolás del Grecco, se ha convertido en el jugador extranjero que más partidos a sumado en este torneo en Olimpia, pero es claro al asegurar que no ha sido nada fácil su adaptación al fútbol del país.

"No es fácil, son jugadores fuertes físicamente, rápidos y nos agarran mal parados cuando atacamos y no convertimos. Ojalá la adaptación sera la mejor lo más rápido posible", indicó.

Y ante la criticas que le hace el público. "Es entendible que exijan, ya que el equipo merece eso por lo que nos brinda. En el proceso a unos nos ha tocado jugar más y otros menos, pero todos tienen el cien por ciento de entrega para que esto sea lo mejor posible".

El defensor argentino además aceptó los comentarios de disgusto que tiene el presidente del equipo con el rendimiento de los extranjeros.

"Yo soy el primero que sé que puedo rendir mejor, cuando termina un partido yo sé si un partido lo jugué bien o mal, no necesito que por ahí me digan que equivocaste, me doy cuenta dentro de la cancha. Él tiene razón, podemos dar más".

Y agrega que. "Hay que decir que hay partidos buenos, otros no.. Por ahí hay unos que no se nos dan los resultados y eso lo opaca, ya que los resultados mandan. Hay otros que no se hace un gran partido, pero se gana y eso tapa lo malo".

Pero el defensor es muy directo al asegurar que. "Nosotros no somos salvadores, venimos a sumar nuestro granito de arena para que esto un día sea una satisfacción para todos".