Jugadores del Vida si se presentarán ante Marathón y Motagua

El presidente del Vida, Roberto Dip, llegó aun acuerdo este lunes con la plantilla de futbolistas que preliminarmente habían amenazado con no presentarse a los partidos ente Marathón y Motagua si no recibían los pagos de dos meses caídos.

"Se vienen Marathón y Motagua, nos toca sumar tres puntos para clasificar a la liguilla, tenemos retos grandes con la parte financiera, los jugadores han dicho que no se presentarán a cumplir estos dos partidos si no les pagamos los dos meses que les debemos, pero ya solucionamos el problema", explicó Dip.

Y agregó. "Les ofrecimos al plantel un buen premio por vencer a Real Sociedad pero por el pésimo trabajo del árbitro Nelson Salgado no se dio. Hoy nos reunimos de nuevo con el plantel para ofrecerles el pago de un mes porque es lo que tenemos al alcance"

"El segundo mes se los vamos a pagar con las taquillas de los partidos ante Marathón y Motagua,es allí donde necesitamos el apoyo de la afición, este es el momento de ayudar al club comprando su boleto para llenar el estadio. Un granito de arena que cada aficionado ponga será importante", señaló.

Dip hace un llamado a los aficionados para que asistan al estadio ante "Esmeraldas" y "Águilas". "Vamos a enfrentar al líder del campeonato, estamos peleando por clasificar a la liguilla y no descenso, no hay excusa para que los aficionados no asistan al estadio, hay que apoyar cuadro para pagarle a los jugadores"

El máximo representante cocotero confirmó los precios de entrada para que los seguidores y simpatizantes no tengan excusas al momento de los cotejos. Preferencia tiene un valor 110 lempiras , silla 160 y tendidos populares 60.

La conferencia

En conferencia de prensa los futbolistas ratificaron que aceptaron la propuesta del presidente Roberto Dip y de paso invitaron a su afición a llenar el coliseo.

"Logramos llegar a un acuerdo con nuestro presidente, pero necesita ayuda porque solo no puede con toda la carga, por eso le hacemos un llamado a nuestra afición para que nos acompañe en el estadio comprando su boleto", dijo el capitán Chestyn Onofre.

El zaguero reiteró. "Vamos a aceptar un mes de pago este martes, con la taquilla de los partidos contra Marathón y Motagua será para pagar otro mes, esperamos que los ceibeños en general no nos dejen solos que llenen el estadio, estamos a un paso de clasificar a la liguilla que será de beneficio para la ciudad".