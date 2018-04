Cayasso, el primer goleador de Costa Rica en mundiales sueña con otra hazaña

La historia de Costa Rica en los Mundiales siempre estará marcada por el verano italiano de 1990 y especialmente por el primer gol anotado por Juan Cayasso, un hábil delantero que sueña con ver a la selección tica firmar otra hazaña en Rusia 2018.



El 11 de junio de 1990 toda Costa Rica se paralizó con el debut de su selección en un Mundial absoluto, que tuvo como escenario el estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova, Italia, donde Cayasso se vistió de héroe junto al portero Luis Gabelo Conejo, en un sufrido partido ante Escocia.



"Fue algo increíble, muy emocionante que movió una serie de sentimientos que cuesta mucho describir y que a lo largo de los años han representado muchas bendiciones como lo es el cariño de todo el país", dijo Cayasso a Efe.



Corría el minuto 48 del compromiso cuando Costa Rica comenzó a mover la pelota de la banda izquierda hasta la derecha en una sucesión de pases que culminó con un 'taquito' de Claudio Jara que dejó a Cayasso en el mano a mano frente al portero.

El delantero del dorsal 14 no tenía mucho tiempo para rematar y lo hizo de forma magistral picando la pelota por encima del guardameta, que salió a achicar el espacio.



"Fue un antes y un después en mi vida y lo he disfrutado lo máximo que he podido, hablar del gol de Italia 90 es hablar de una gran bendición. La pelota pasó por varios compañeros, una jugada genial de Claudio con esa inspiración tica, ese momento inesperado, y al final un gran gol", declaró.



Aquel equipo desconocido en el fútbol internacional aguantó la ventaja para quedarse con la victoria, sostenido por el gran momento del portero Gabelo Conejo, quien posteriormente marcaría una época en el Albacete español.



"Estuvimos presentes en momentos en que Costa Rica giró alrededor del fútbol. La esencia tica y latina hizo un grupo muy humano", recordó Cayasso.



Costa Rica logró lo impensado en Italia 90: Se clasificó a la segunda ronda con victorias sobre Escocia (1-0) y Suecia (2-1), y una derrota frente a la poderosa Brasil por 1-0.



En la segunda fase, los ticos cayeron 4-1 ante Checoslovaquia, pero la hazaña ya estaba hecha para los libros de la historia del fútbol costarricense.



Tras quedar fuera en la fase de grupos en Corea del Sur y Japón 2002 y Alemania 2006, la selección tica volvió a hacer historia en Brasil 2014 cuando alcanzó los cuartos de final, etapa en la que quedó fuera en la tanda de penaltis frente a Holanda.



Otra hazaña de los ticos, con el portero Keylor Navas como bastión, tras superar como líderes invictos el llamado grupo de la muerte, en el que vencieron a Uruguay (3-1) e Italia (1-0), y empataron sin goles frente a Inglaterra. En la segunda ronda despacharon a Grecia en los penaltis.



"Los papeles han cambiado desde Italia 90. Hemos tenido buena participación en los mundiales y los cuartos de final históricos en Brasil 2014 van a ser muy difíciles de superar porque ya no nos ven como un equipo humilde sin experiencia", afirmó Cayasso.



El exdelantero aseguró que el de Rusia 2018 va a ser un Mundial "muy difícil" para Costa Rica, que se ubica en el Grupo E junto a Brasil, Serbia y Suiza.



"Espero un Mundial muy difícil, pero siempre con la esperanza de que podamos avanzar a la segunda ronda y por qué no, vernos en una semifinal", expresó.



El de Rusia 2018 será el quinto Mundial para Costa Rica y la tercera vez que se enfrentará a Brasil en la fase de grupos. Hasta ahora, tiene un saldo de dos derrotas con la Canarinha: 1-0 en Italia 90 y 5-2 en Corea del Sur y Japón 2002.



"Brasil es un rival fortísimo y con un hándicap grandísimo como es Neymar, al que admiro por su habilidad técnica. Brasil rescató un poco del fútbol que jugaba antes y eso complica", comentó Cayasso.



Sin embargo, para el exdelantero "en el fútbol no hay nada escrito" y cree que cada vez está más cerca el momento en el que Costa Rica pueda dar la sorpresa a los brasileños.



"Estar jugando constantemente contra ellos nos acerca más al momento de quebrar la historia de no ganarles y en cualquier momento lo podemos lograr", aseveró.