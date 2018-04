Nahún Espinoza y su rendimiento con Olimpia: "Por ahora estoy aplazado"

Nahún Espinoza, técnico del Olimpia sabe lo que representa este duelo ante el Platense, donde podría estarse jugando la última carta de cara a las posibilidades de ocupar el segundo lugar del torneo Clausura 2017-2018.

"Estamos en la última semanas del campeonato y todo se decide en dos partidos. Todos los equipos estamos involucrados en algo importante, aquí no hay ningún club que pueda decir que está en zona de confort, pero hay que poner el máximo para lograr lo que se requiere", comentó.

Pero deja claro lo que le espera. "Será difícil como todos. Se pudo ver el partido Platense- Honduras Progreso, Vida-Real Sociedad, Upnfm- Juticalpa, Olimpia ante el Real España y Marathón-Motagua, todos muy intensos. Así se esperaba el campeonato de duro".

Y agrega: "Nosotros queremos terminar lo mejor posible, en lo más alto de la tabla y ellos tienen que salvar su descenso. Perdimos el primer lugar en el partido ante el Honduras Progreso, luego ante el Real España, no hemos aprovechado, no hemos dado el paso, nos va llevar más tiempo ¿Y qué tiempo hay?, prácticamente nada, solo entrenar. Aquí solo es jugar y recuperar, todo depende de la mentalidad de los jugadores, lo que teníamos para hacer entrenamiento no da para más y eso lo sabíamos desde que llegamos".

Espinoza sabe lo que representa para el rival es duelo. "Platense se juega su descenso, yo creo que la parte anímica es todo por el todo, ese es el principal argumento que tienen ellos ahora. En cuanto a los futbolístico, dos centros delanteros altos, Edgar Álvarez y Alexander Aguilar son jugadores importantes en el ataque, dos zagueros centrales que van bien en el juego aéreo. Tendremos que hacer un buen partido, ya que aquí se juega todo y si Olimpia no están bien ahí lo vamos a ver en el campo".

También adelantó que en su once habrán algunas modificaciones. "Habrá variantes, el equipo el domingo al final tuvo una respuesta, pero definitivamente tenemos que ir rotando a jugadores porque fue un riesgo grande que Canales y Salas después de no venir jugando lo estén haciendo y no voy hablar de más jugadores porque no terminaría. La verdad que nos hemos encontrado con muchos problemas".

En cuanto a las aspiraciones de las mejoras que espera del equipo. "La respuesta debe de ser anímica y en el segundo tiempo ante el Real España demostró que si tiene una fuerza anímica. Hay que confiar que los jugadores van a estar mentalizados para salir a buscar la victoria y buscar el cruce, ya sea que termines terceros, cuartos, quintos o sextos".

Nahún es muy claro que equipo no está jugando bien. "Es intermitente, es un equipo que no tiene continuidad, es irregular y en momentos lo hace bien, en otros no, baja mucho, se eleva y este tema es bien complicado".

Y añade que hay problemas en el equipo. "Los momentos en el fútbol varían, de un momento a otro las cosas cambian y a nosotros nos está tocando de todo. Desde que el Real España nos pudo haber hecho cuatro goles, hasta el hecho que pudimos haber terminado ganando el partido. Olimpia está en ese momento muy difícil, yo ya sabía y tenía la esperanza de haberme equivocado, pero estas son las cosas y no estoy aquí para poner excusas, pero no vamos esconder que han habido problemas".

Y es que todo apunta que la reducción de jugadores podría llegar en al final del torneo. "Estamos siendo evaluados todos, el primero que está siendo soy yo y estoy aplazado ahora"