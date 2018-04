Héctor Vargas: "En semifinales se juegan otros intereses"

El argentino Héctor Vargas reconoció que Marathón, por los números en los últimos dos torneos, puede ser visto como candidato al título, pero también apuntó que en la semifinales se "juegan otros intereses".

Ver Tabla de Posiciones de Liga Nacional de Honduras

Además, el timonel gaucho que llegó por dos torneos a la institución verdolaga, habla de la posible continuidad con el equipo que ahora ocupa el primer lugar en el torneo Clausura 2018.

¿Está cerca de convertirse en el primer técnico en ganar las vueltas con Marathón dos torneos consecutivos?

Falta todavía, hay un partido duro por delante, después viene el fin de semana. Vida viene de un buen partido en Tocoa y se hace fuerte de local. Creo que sumando un punto ahí y después de local, que somos fuertes, sin duda alguna que podemos ganar. Dimos un paso importante el sábado, pero no es definitivo.

¿Habrá algunos cambios en el grupo que viaja?

No, vamos con todo. Al único que dejé por un problema en el tobillo es a "Rambo" Rodríguez, no lo quiero arriesgar por el tema de la cancha.

¿Puede reaparecer Joshua Vargas en este partido?

Sí, tengo la idea de ponerlo unos minutos, realmente tenemos que ir moviendo todas las piezas que tenemos porque no sabemos con quién vamos a contar en la semifinales. Si es que tenemos la suerte de clasificar.

¿De este Marathón ahora se puede hablar como candidato firme al título?

Candidato por los números, sigo sosteniendo que cuando vos perseguís un campeonato debes tener una inversión bastante sólida. Aquí (en Marathón) tenés cosas positivas, como un buen grupo, una buena relación entre cuerpo técnico, directiva y jugadores. En 34 partidos, tenés 65 puntos, estás primero en la general... Los números te marcan que tenés chance, pero en la instancia de semifinales se juegan otros intereses. Uno a veces pasa al segundo plano todo lo que lograste de todo el esfuerzo que hiciste durante seis meses o un año y ya hay intereses que privan y que realmente te limita cuando tenés la condición que tiene Marathón.

¿Usted, pase lo que pase seguirá con Marathón?

A mí se me termina el contrato y estamos viendo, me han sugerido la posibilidad de dos años, nos sentaremos a ver qué pasa. Lo mío no pasa tanto por la posibilidad económica sino por seguir creciendo como equipo. Sé que he crecido como entrenador, que me he capacitado en los últimos años, pero uno mago no es y se necesita un respaldo para sostener una campaña como la que estamos haciendo.

¿Tiene ofertas de otros clubes en el extranjero?

La única oferta que tengo es de mi mujer para que me quedara en casa a cuidar los hijos... No, tengo una posibilidad que me quede en casa un par de meses, pero eso lo iba tomar antes de venir aquí. Contra Motagua cumplí 300 partidos consecutivos, entre liga, Concacaf y Copa Presidente. Entonces también uno llega un momento que se siente cansado y a veces en la familia lo requieren.

¿No piensa el retiro?

No, a los 35 de dirigir me siento todavía bien, creo que puedo seguir un tiempo. Aparte en la casa no me van a dejar mucho tiempo, un mes y me corren que vaya a trabajar.

Sobre el Jugador Sub-20

"Uno tiene que preparar los futbolistas, yo nunca tuve problemas con eso, ni en Platense, ni en Olimpia ni aquí en Marathón. Trato de que los jugadores sub-20 sean titulares o tengan mucha participación".

¿Usted está de acuerdo?

Yo estoy de acuerdo, porque la estructura que hay en el tema de reservas, viajando el mismo día, no es un nivel competitivo. Aquí hay tres o cuatro equipos que hacen las cosas medianamente bien, el resto cumple. Me acuerdo que cuando estaba el Savio tenía una reserva en San Pedro Sula y otra en Santa Rosa de Copán. No sé si tiene la seriedad que necesita. Entonces esos minutos está bien que los jueguen, pero uno como entrenador debe preocuparse por darle oportunidad. Hay que prepararlos, si a nosotros nos pagan para que preparemos y para que compitamos. He demostrado mil veces que podemos hacer las dos cosas en los clubes que estuve.Nunca reniego de los sub-20 porque lo uso como solución o alternativa para primera.