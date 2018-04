Si en Olimpia no hay título, se anuncia una barrida al final del torneo

El entrenador del Olimpia, Nahún Espinoza, explicó con detalles, el problema por el que pasa el cuadro más ganador y es por eso que ha estado en el centro de los medios a pesar que marcha en la tercera posición del Clausura. Si no hay ítulos, se vendrá una barrida en junio porque un semestre en blanco pasa factura.

"Olimpia lleva año y medio y no sé cuando fue la última vez estuvo tres torneos sin ganar un título, no sé en los últimos 20 años cuales fueron, pero le toca y no todo puede ser victoria y hay que reconocer que el Motagua ha organizado un gran plantel, Marathón está muy bien en su campo, invencible y Real España ahí está, es el actual campeón, pero corre un peligro de no clasificar si se descuida, va contra Real Sociedad y ellos se juegan su descenso", dijo.

Además agrega: "Las estadísticas lo demuestran, Olimpia no es campeón y además, hay un concepto equivocado, Olimpia nunca ganó con la camisa cuando ganó campeonatos y los puedo mencionar torneo por torneo de los últimos 25 años", comenta Espinoza.

Ante los comentarios de Donis Escober, quien manifestó que en el equipo hay muchos jugadores que solo camina, Espinoza fue muy directo y aseguró que la decisión técnica será. "Desde la parte técnica algunos van a ir hacia afuera, si no se corre y cuando hablamos de correr, es de saber correr, ya que la parte física está relacionado con la futbolística".

SE VIENE BARRIDA SI LAS COSAS NO MEJORAN

Olimpia es uno de los equipos que siempre arma buenos planteles y si las cosas no mejoran se vendría una limpia en el plantel. Hay jugadores que podrían cerrar un ciclo ya que la dirigencia y afición quiere títulos.

"Por eso digo que están evaluándose y el Olimpia en junio va tomar una decisión, habrá una escogencia. Todo proceso les dije a los directivos que tiene que estar revisado y siendo ajustados, tanto en reservas, como en primera. Ya hemos hablado con Cocli (Salgadio), Dani (Turcios), Osman Madrid. La directiva ha tenido dos reuniones de cinco horas, no solo para ahora, sino que es una institución estable que tiene que armar un equipo para buscar campeonatos", explica Espinoza.

A pesar de solo haber dirigido tres partidos, en el último ante el Real España lo silbidos llegaron al Nacional y Nahún asegura que no le huye a eso. "Yo estoy aquí porque Restrepo se fue, si él hubiese continuado, Nahún Espinoza no estaría aquí. Fue una necesidad, que no le rehuyo, ponemos el pecho aquí para llevar la carga".

Lo del futuro que le puede esperar al frente el club. "Yo te puedo decir que yo estoy terminando mi carrera en el Olimpia, puedo durar una semana más o dos semanas o puede ser seis meses o un año. Si sigo ya que ese es un reto para el equipo de mejorar, mi sueño es retirarme campeón, luego yo regreso a la televisión si Dios lo permite"-.

Espinoza cerró asegurando que confía que sus jugadores puedan sacar el equipo de esta situación. "Si no confiara no estaría aquí, yo debo confiar en los jugadores y si un entrenador no confía está muerto".