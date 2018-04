Rony Martínez: "No me ha quedado grande la camisa del Olimpia"

Luego de anotar en el partido ante el Real España, el delantero Rony Martínez se muestra muy ilusionado de poder recuperar el olfato goleador que le caracteriza en la Liga Nacional.

"Anotar es fundamental en la confianza para hacer las cosas mejor y a la vez cada día hacerlo mejor en cada entrenamiento. Ojalá que así como me salieron las cosas aquí ante Real España, se me den ante Platense en Cortés", comentó.

Leer: SI NO LLEGA LA COPA HABRÁ BARRIDA EN EL LEÓN

Además deja claro que. "Yo no me voy a relajar porque metí ese gol, yo voy a trabajar más y dar lo mejor de mí. El profe es el que decide al que va meter y si me da la oportunidad nuevamente tendré que aprovecharla".

En cuanto a su adaptación en el equipo blanco. "Yo llegué al Olimpia con esas ganas de jugar partido a partido, pero las decisiones la toma el entrenador, yo estoy tranquilo y no tengo ningún resentimiento".

Y agrega. "He tratado de adaptarme lo más rápido posible en cada partido para ir buscando un puesto en la titularidad. No me ha quedado grande la camisa del Olimpia, es un equipo grande y sabía que habría esa competencia, es bonito la competencia, pero he jugado poco y puedo dar más".

Ver: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

Sobre el duelo ante Platense. "Sabemos que se está complicando en la zona del descenso, no estará fácil este partido, ellos saldrán a buscar el gane y nosotros igual".

"Estos dos juegos tenemos que sacar los seis de seis que nos quedan y luego ver en que posición quedamos. Lo importante es ganar y esperar terminar segundo o primero. Todavía falta por jugar, nada está escrito y se puede seguir aspirando a pelear los primeros puestos", finalizó.