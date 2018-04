Vaya jornada: Carrera a semifinales y a la salvación en la Liga Nacional

Hoy se disputa, quizás, la jornada más importante de toda la temporada en el Torneo de Clausura. Unos luchan por ser los líderes de las vueltas, otros por clasificar a las semifinales y tres por salvar la categoría.

Será una jornada de alarido en todo el país. Unos reíran, otros llorarán y algunos se preocuparán con la mira en la “fiesta grande”.



Es posible que el mayor dramatismo esté en El Progreso, San Pedro Sula y Puerto Cortés, escenarios en los cuales Honduras, Real Sociedad y Platense saldrán al ruedo con un ojo en sus choques y otro en las sedes que jugarán sus oponentes por la permanencia.



Marathón, actual líder del certamen y máximo candidato a coronarse en el presente curso liguero, repitiendo de la mano del argentino Héctor Vargas el éxito de la campaña anterior, deberá mantener la línea para no poner en riesgo la cima y la posibilidad de llegar con ventaja a la liguilla.

Motagua y Olimpia, a tres y cuatro unidades del Verde, tienen dos oportunidades para, en caso que fallen los sampedranos, arrebatarle el primer escalón del torneo.



Motagua debería sacar los seis puntos restantes ante Juticalpa y Vida, aunque siempre supeditado al equipo de Vargas. Olimpia, que visita a Platense con el peso de la serie general a su favor, es el que menos opciones tiene de los tres.



Real España apunta a un cuarto puesto que le representaría ser anfitrión en la revancha del repechaje, pero tiene que hacer valer su mandato histórico en el Morazán ante Real Sociedad y seguir predominando contra Juticalpa en Olancho.





Honduras Progreso, que puede salvarse esta noche ante los Lobos (7:15 pm), en caso que Real Sociedad caiga y ellos venzan, puede, incluso, ser quinto si en el cierre vuelve a amargar de visita al actual superlíder de la Liga.



Platense, que jugará otro duelo estelar hoy ante Olimpia, tiene que ganar por lo menos un partido si no quiere viajar a Tocoa, en donde no le va nada bien, obligado a no perder con los “aceiteros” para evitar el descenso.



Se viene un día de estrés total, en el cual podrían definirse las posiciones finales o bien meterle más drama a la jornada 18. Este torneo Clausura ya palpita las etapas decisivas.

ASÍ SE VA A JUGAR LA FECHA 17: HORARIOS

Platense vs Olimpia

hoy: 7:15 PM

ESTADIO • Excélsior

transmite • Telecadena



Vida vs Marathón

hoy: 7:15 PM

ESTADIO • Ceibeño

transmite • Canal 11



Real españa vs Real sociedad

hoy: 7:00 PM

ESTADIO • Morazán

transmite • TSI

Honduras VS UPNFM

hoy: 7:15 PM

ESTADIO • Humberto M.

transmite • Mega TV



Motagua vs Juticalpa

Mañana: 7:00 PM

ESTADIO • Carlos Miranda

transmite • TSI





Si las últimas fechas se definieran con base en las estadísticas:



Jornada 17

Motagua-Juticalpa

Serie en Tegucigalpa: Seis juegos; Motagua ganó cuatro y empataron dos.



Real España-Real Sociedad

Serie en el Morazán: 16 juegos; Real España ganó nueve, Real Sociedad uno y empataron seis.



Vida-Marathón

Serie en La Ceiba: 86 juegos; Vida ganó 31, Marathón 30 y empataron 25.



Platense-Olimpia

Serie en Puerto Cortés: 65 juegos; Olimpia ganó 29, Platense 14 y empataron 22.



Honduras-UPNFM

Serie en El Progreso: 1 juego; lo ganó UPNFM.



Jornada 18

Olimpia-UPNFM

Serie en Tegucigalpa: Olimpia ganó los dos juegos.



Marathón-Honduras

Serie en el Yankel: Seis juegos; Honduras ganó tres, Marathón dos y empataron uno.



Vida-Motagua

Serie en La Ceiba: 89 juegos; Motagua ganó 31, Vida 24 y empataron 34.



Real Sociedad-Platense

Serie en Tocoa: 11 juegos; Real Sociedad ganó cinco, Platense dos y empataron cuatro.



Juticalpa-Real España

Serie en Juticalpa: Seis juegos; Real España ganó tres, Juticalpa dos y empataron uno.



Según probabilidades los duelos del repechaje serían



Motagua y Olimpia directo a semifinales



Repechajes: Marathón-Vida y

Real España-Honduras



Descenso: Platense 38 puntos

Real Sociedad 38 puntos