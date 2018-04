Héctor Vargas, el domador del monstruo que está cerca de hacer historia

La temporada de Marathón está volviendo a ser de ensueño. Tal como en el torneo Apertura anterior cuando se agenció las vueltas regulares con suma prestancia, el Monstruo también lidera. Eso sí, tendrá que sostenerse hasta el final de la temporada regular para marcar un hito en su historia: ser primero dos veces consecutivas.

Todo esto tiene un común denominador: Héctor Vargas. El timonel argentino le cambió la cara al conjunto esmeralda y lo tiene soñando con el título liguero por segunda temporada consecutiva, esta vez sin situaciones adversas como jugar sin público durante una crisis política y ya con la madurez de la experiencia pasada.

El año pasado fueron 34 unidades contra 33 de Motagua, pero alcanzó el logro con dos jornadas de anticipación. Esta vez podría ser igual, pero para ello deberá vencer en casa del Vida y esperar que motagüenses y olimpistas no festejen. Un escenario similar, pero con la salvedad de que aún no ha ocurrido y está supeditado a sus contendientes.

“Es un papel muy bueno, creo que el torneo pasado lo hicimos bien, ahora también, estamos esperando en Dios que este año sea uno bueno”, comenta el delantero Júnior Lacayo, a quien Vargas dio a conocer con apenas 15 años en Liga y, por si fuera poco, ayudó a reconducir su carrera en el fútbol hondureño.

Lacayo confiesa que el “León de Formosa” le “transmite confianza y motiva” al grupo; “creo que el profe ha venido a hacer algo que hace dos años no se mira aquí en Marathón”, añadió.

“Él fue quien me recuperó, yo llegué aquí el torneo pasado y no era el Lacayo que salió del Victoria y ahora, pues, gracias a Dios me están saliendo bien las cosas”, explicó con sumo agradecimiento y compromiso con su gran valedor en el balompié catracho.

Denovan Torres, el portero titular del onceno verdolaga cuya continuidad era una incógnita hace una campaña, menciona que “él vino y supo comprometer al grupo, ahí están los resultados. En este torneo me dio la confianza y vamos a seguir trabajando”, menciona.

El cinco veces titular este año, puntualmente en la mayoría de los clásicos nacionales, comenta que su entrenador “siempre nos dice que no hay que regalar, que nos ha costado mucho estar aquí y que debemos seguir haciendo lo mismo. Creo que lo identifica el carácter, sabe llevar el grupo y nosotros hemos tomado en cuenta lo que él dice”, valora positivamente.

Vargas por el primer bicampeonato de las vueltas para el Monstruo

Los lideratos generales de Marathón

Torneo 1979/1980

Torneo 1987/1988

Apertura 2007/2008

Apertura 2009/2010

Apertura 2017/2018

Clausura 2017/2018 ¿?

- 36 Juegos ha dirigido Héctor Vargas con Marathón. Ha ganado 21, empató cinco y perdió seis. El León va por su segunda semi.



A excepción de Olimpia, ningún equipo ha ganado dos veces consecutivas las vueltas regulares en la historia de la Liga Nacional. Marathón podría hacer historia esta semana.

"Transmite confianza y nos motiva, creo que el profe ha venido a hacer algo que hace dos años no se mira aquí en Marathón”.

Júnior Lacayo

Lo identifica el carácter. Es un excelente entrenador, igual como persona. Nunca hemos escuchado que mande a golpear a un rival”.

Denovan Torres