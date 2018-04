Victoria apuesta por los tres puntos ante Trujillo hoy en el Ascenso

En partido reprogramado del grupo A, este día a las 3:00 pm se enfrentan Trujillo y Victoria en el estadio Leónidas Cruz, con lo que ambos conjuntos estarían completando 13 encuentros. Este partido no pudo disputarse en la fecha estipulada porque Trujillo no había pagado a las ternas arbitrales.

Para los trujillanos este choque carece de importancia, tomando en consideración que ya están condenados a enfrentarse al Esperanzano en una de las finales por no descender.

Los jaibos sí tienen mucho que jugarse este día y con un triunfo se meten de lleno en la pelea por un lugar en la liguilla.

El representativo ceibeño tiene 20 puntos y se encuentra en el quinto lugar detrás del Arsenal que figura con 23, Dortmund y Yoro FC con 24.

El líder Social Sol tiene 25. Este fin de semana se conocerán los tres clasificados de los cuatro grupos de la Liga de Ascenso.

Solo el primer lugar clasifica directo a la octagonal. Segundo y tercero van a repechaje según las bases de competencia.

La jornada en Liga de Ascenso

Hoy:

Trujillo vs Victoria 3:00PM

Juegos del sábado

Esperanzano vs Deportes Savio 3:00PM

Pinares vs Lepaera 3:00PM

Juegos del domingo

Social Sol vs Dortmund 3:00PM

Yoro FC vs Trujillo 3:00PM

Arsenal vs Victoria 3:00PM