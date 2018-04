¿Y Keylor Navas? Buffon elige a los mejores cinco porteros de la actualidad

El arquero de la Juventus, Gianluigi Buffon, reveló lo que para su gusto son las mejores cinco guardametas de la actualidad previo al partido de vuelta que disputará ante el Real Madrid en los cuartos de final de Champions.

Buffon sobre Navas: ''Es un portero brillante''

Buffon, que posiblemente hoy dispute su último partido en Liga de Campeones, no dudó en comentar que el costarricense Keylor Navas es uno de los mejores hasta la fecha.

''Si tomó en consideración en Europa, entonces serían Oblak, Keylor Navas, por supuesto, después Ter Stegen, que está jugando una temporada muy buena'', dijo el italiano.

''Se me ocurre Neuer aunque ahorita no está disponible (por lesión). También Courtois y Ederson. En este momento hay muchísimos porteros de gran nivel, y eso que no he tomado en cuenta los de mi país, donde también están haciendo un gran trabajo'', cerró Buffon.