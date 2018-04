¿Qué pasa si dos equipos empatan en puntos en su lucha por no descender en Honduras?

A falta de dos jornadas para que finalice el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras, todavía no se conoce al equipo que descenderá, hay tres clubes metidos en problemas.

El que está en la última posición es la Real Sociedad (35) que de perder este miércoles ante Real España, además de una victoria de Honduras Progreso (36) sobre la UPN y un empate de Platense, lo mandaría directamente a segunda división.

Sin embargo, si el equipo tocoeño logra sumar en San Pedro Sula el descendido se conocerá hasta el domingo que se realice la fecha 18.

Entre el juego de probabilidades existe la opción que haya un empate en puntos y si esto se da, el reglamento de competencias de la Liga Nacional en su artículo 10 indica que se deberá jugar un partido extra en una cancha alterna que se definirá en reunión ya que en esta instancia no vale la cantidad de goles anotados o permitidos.

Así marchan las tablas de posiciones de la Liga Nacional de Honduras

Y si se diera un triple empate de puntos entre Real Sociedad, Honduras Progreso y Platense, el reglamento indica que se disputa una triangular en una sola cancha alterna y el que haga menos puntos, desciende.

D E S C E N S O



ARTICULO No. 10

Descenderá a la categoría inmediata inferior (Liga Nacional de Fútbol de Ascenso) el

equipo que acumule la menor cantidad de puntos en ambos Campeonatos en la Etapa Clasificatoria.- En caso de existir empate en Etapa Clasificatoria puntos entre dos o más equipos, el equipo descendido se definirá de la siguiente manera:



a) Si el empate es entre dos equipos: Si el empate es entre dos equipos:



- La realización de un partido extra en una cancha neutral designada por la junta directiva de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Primera División, siempre que los dos equipos sean de diferentes localidades, si son de la misma ciudad se jugará en esa ciudad, designando el estadio la junta directiva de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Primera División.



- Una vez finalizado el tiempo regular de juego y existiese empate se jugará un tiempo suplementario de treinta (30) minutos, dividido en dos períodos de quince (15) minutos cada uno, con un descanso de cinco (5) minutos al final del tiempo reglamentario pero no entre los dos tiempos suplementarios, resultando ganador el club que obtenga la mejor diferencia de goles en los treinta minutos suplementarios.



- De persistir el empate se procederá a la ejecución de una tanda de cinco (5) tiros penales por equipo, alternándose estos en los tiros a puerta, si al final de esta tanda terminan empatados, se procederá a tirarlos a muerte súbita, saliendo ganador el equipo que anote, siempre que el contrincante falle su turno.



b) Si el empate es entre más de dos equipos:

Si el empate es entre más de dos equipos: o Se realizará una ronda de liguilla a una sola vuelta, observándose las disposiciones pertinentes en el Artículo No. 5 de estas Bases y en la reglamentación vigente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Primera División.