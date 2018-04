Jornada decisiva se juega esta semana en la Liga de Ascenso en Honduras

Este fin de semana será decisivo en la Liga de Ascenso con la definición de los cuatro equipos que encabezan la tabla de colocaciones en sus respectivos grupos.

El grupo A es liderado por Social Sol de Olanchito que figura con 25 puntos producto de siete triunfos y cuatro empates, mientras que el B es comandado por Deportes Savio con 20 unidades a raíz de seis victorias y dos empates. Parrillas One manda en el grupo C con 22 puntos, seis triunfos y cuatro empates.

Infop, actual campeón del Apertura, mira desde arriba con 23 unidades tras ganar siete encuentros y empatar dos. Ambos equipos son favoritos para disputar la final.

Según las bases de la competencia clasifican tres equipos por cada grupo, los segundos y terceros se enfrentarán en repechajes de ida y vuelta, luego se disputarán los cuartos de final, posteriormente semifinales y por último la gran final para conocer al campeón que disputará una finalísima contra Infop, monarca del Apertura, que buscará revalidar el título para ascender directamente a primera división.

DATOS

1. Los partidos entre Boca Juniors-Tela y Real Juventud-Olimpia Occidental se cancelaron porque no tienen trascendencia.

2. Las finales del descenso la disputarán Trujillo ante Esperanzano y Valencia-Brasilia.

JORNADA LIGA ASCENSO

PARTIDO DEL VIERNES

Trujillo vs Victoria 3:00 PM

PARTIDOS DEl SÁBADO

Esperanzano vs Deportes Savio 3:00 PM

Pinares vs Lepaera 3:00 PM

PARTIDOS DEL DOMINGO

Social Sol vs Dortmund 3:00 PM

Yoro FC vs Trujillo 3:00 PM

Arsenal vs Victoria 3:00 PM