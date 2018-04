Real España derrota a Real Sociedad y lo deja con un pie en Segunda División

Por un pelito se salvó Real Sociedad de no caer al abismo del descenso. Real España hizo lo suyo anoche al vencer a los tocoeños 1-0 en el estadio Morazán, resultado que los deja en buena posición rumbo al repechaje pero estaba mandando a los aceiteros de regreso al ascenso pero un triunfo del Olimpia en Puerto Cortés permitió que permanezcan al menos hasta la última jornada.

Tabla de posición de la Liga Nacional de Honduras

La Máquina salió con la misión de hacer su tarea: amarrar un puesto en el repechaje aunque estaba casi con boleto en mano.



La relajación aurinegra le dio para jugar un partido tranquilo, sin embargo comenzó con peligro en su portería cuando Velázquez Colón cabeceó en su propio arco a los 13 minutos para mandarse el primer susto para la Realeza sampedrana.



Mario Martínez trataba de impulsar a su equipo así como lo ha venido haciendo y se combinada con sus dos comparsas en el mediocampo.



A los 20 minutos Mario frotó la lámpara y puso un taco perfecto a Ángel Tejeda que prefirió disparar en lugar de devolver la pared y sacó el disparo desviado.

Real Sociedad intentó azotar a la Máquina pero tenía pocos argumentos. Así pasó a los 26 minutos cuando Osman Melgares pegó un disparo en el poste de Kevin Hernández. Los sampedranos no tuvieron reacción.



El conjunto del Tato García se abalanzó sobre Real Sociedad y Mario Martínez sacó un fogonazo que se fue desviado del arco de Arzú.



Jugada polémica a los 33 minutos cuando el portero Yul Arzú derribó dentro del área a Mario, el más participativo del juego, pero Manuel Zelaya en el único error que cometió en el partido no se atrevió a darle la pena máxima a los aurinegros.



Otra jugada en error de Yul Arzú estuvo a punto de sentenciar el juego. Con 42 minutos en el reloj Arzú salió a despejar la pelota que le quedó a Camello Delgado que cuando se perfilaba al arco tocoeño el meta lo derriba y estuvo a centímetros que fuera dentro del área.



La Máquina definió el encuentro a los 46 minutos cuando en tiro de esquina de Mario Martínez, Allans “Chapeta” Vargas se levanta en el aire y con cabezazo mandó al fondo.



Se fueron al descanso y apenas un par de chispazos en el complemento fue lo único que sucedió. Mario Martínez sacó un disparo a los 60 minutos pero Yul Arzú estuvo atento para detenerlo.



Riascos se perdió una clara cuando a los 67 minutos Kevin tapó disparo de Melgares que le quedó a Riascos para que no pudiera definir y se quedó la Real Sociedad con una derrota que le sabe amarga.



El cuadro de Tocoa ahora tiene en sus manos la salvación. Tiene que salir a ganar el próximo domingo al Platense, el otro equipo involucrado en la pelea por no descender en un jornada que se jugará simultáneo y será dramática.

Alineaciones

Real España: Kevin Hernández, Frank Arévalo, David Colón, Allans Vargas, Odis Borjas, César Osegura, Jorge Claros, Edder Delgado, Mario Martínez, Iván López y Ángel Tejeda.



Real Sociedad: Yul Arzú, Danery Barralaga, Dilmer Gutiérrez, Henry Clark, Carlos Solórzano, Darwin Escobar, Samir Martínez, Sergio Peña, Osman Melgares, Rossel Cacho y Roberto Riascos.