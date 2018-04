Nahún Espinoza sobre triunfo del Olimpia ante Platense: "Fue un partido dramático"

Nahún Espinoza, entrenador del Olimpia, valora y le da un '10' a su equipo tras el triunfo conseguido en Puerto Cortés ante Platense.

"Fue un partido dramático, pudimos hacer varios goles y no los hicimos aunque al final ellos tienen sus argumentos ya que nos metieron pelotazos al área y nos pusieron dos torres y fue complicado", comentó Espinoza.



Y sigue: "Olimpia mejoró en ritmo de juego pero todavía fallamos muchos pases, tenemos que mejorar en eso, controlar el juego en la posición pero tenemos mayor profundidad. Tuvimos situaciones de rompimiento de jugadas elaboradas y me gustó el equipo y fue un gran partido".



Sobre el descendido que habrá en este torneo, Espinoza considera que: "Esto está bien difícil, el torneo ha sido dramático y todo queda entre Platense y Real Sociedad. Hay que felicitar al Honduras Progreso porque remontó y el cierre ha sido bueno".



Nahún considera que tiene que hacer variantes si no pasan a semifinales porque jugar repechaje será duro. "Ganar siempre da tranquilidad para el trabajo pero tenemos que buscar nuevas alternativas. El ingreso de (Michael) Chirinos nos dio oxígeno".