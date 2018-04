Bayron Méndez hace fuerte denuncia previo al juego ante Real Sociedad

El mediocampista de Platense asegura que en Tocoa "se juegan muchas cosas extradeportivas. Hay muchas cosas, gracias a Díos ya he podido ganar allá con Platense y con Olimpia.

Entre las cosas raras que según Méndez pasan en Tocoa están: "No ponen agua en los camerinos y están llenos de sucio, no hay ventilación. Ya lo de los árbitros no lo puedo tocar pero ustedes lo saben...".

Ver: ASÍ QUEDÓ LA TABLA POR EL NO DESCENSO EN HONDURAS

Además contó que cuando ascendió jugando contra el Parrillas One, al rival le pasó algo raro en el camerino.

Realidad del club: "La verdad es que es lamentable nuestra situación. Hay un gran plantel pero sono cosas de fútbol. Estamos en una recta final y debemos llegar concentrados en lo que viene".

Dos derrotas al hilo: "Un golpe de humildad porque pudimos sacar el resultado contra Motagua y luego perdimos contra Honduras Progreso. Luego contra Olimpia tuvimos llegadas".

Una plaza dura: "Es una cancha difícil, ellos buscarán la manera de sacar el resultado, pero nosotros tenemos la ventaja de tres puntos".

No descarta clasificar al repechaje: "Se salva una categoría y también tenemos posibilidades de clasificar a la liguilla".

Doble motivación: "Los jugadores que no tuvieron participación contra Olimpia están motivados, ahí me incluyo yo. Pensé tener unos minutos el miércoles pero esas ya son cuestiones técnicas"

Reconoce que se complicaron solos: "No se pueden perder dos juegos en casa. Uno como jugador debe motivarse cuando se enfrenta a equipos grandes, es algo que uno debe meterse en la cabeza".

Acepta que: "Hay bastante presión ya que se está jugando una categoría. Aquí es donde se muestran los hombres y son los hombres los que deben adelante sacar esto".

"Ir a jugar a Tocoa es complicado pero dependiendo de otros resultados nos podemos meter a la liguilla"