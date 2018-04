Javier Portillo: "Espero que Raúl Castro se retire del arbitraje"

Javier Portillo dijo este jueves que está esperando que el árbitro Raúl Castro cumpla la promesa que le hizo en la cancha minutos después sancionar falta penal y expulsarlo del partido ante Marathón por una supuesta falta ante John Suazo.

"Raúl Castro es un mal árbitro, debe investigarlo la Comisión de Arbitraje porque siempre se parcializa a favor de Marathón. Ahora espero que Raúl Castro cumpla con lo que me prometió en la cancha, quedamos de ver el video y si John Suazo me había pegado la patada se iba a retirar y si no me había pegado me retiraría yo del fútbol, si le queda un poquito de dignidad espero que cumpla su promesa de retirarse del fútbol para que no le siga haciendo daño", explicó.

Con la falta penal sancionada por Castro y cambiada por gol del colombiano Yustin Arboleda Vida perdió 1-0 el miércoles anterior ante Marathón en juego correspondiente a la jornada 17 del torneo Clausura.

"El Video es claro, recibo una patada de John Paul Suazo después le pongo la cabeza en el pecho, pero no fue que le tiré un cabezazo, es lamentable porque este señor de Raúl Castro no es la primera vez que arma este tipo de show pitando a favor de Marathón", señaló "Pulgarcito".

El diminuto futbolista hace un llamado al presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje el mexicano Pedro Rebollar.

"Pedro Rebollar debe investigar a Raúl Castro, siempre que le pita a Marathón el equipo gana, no puede ser coincidencia del pésimo árbitro que es, está votando el trabajo del mejor árbitro de Honduras que es Melvin Matamoros".

Y agregó. "Por eso no hay ningún árbitro hondureño designado para pitar el Mundial de Rusia porque son desastrosos en su trabajo. Rebollar es el responsable porque es el que nombra, desde que él llegó al país el arbitraje ha retrocedido, en Honduras hay personas mejor capacitadas para hacer nombramientos en la Comisión de Arbitraje".

Tildó de "Payasito" a Suazo

Portillo calificó al volante esmeralda John Suazo de "payasito" porque se dedica a simular faltas en la cancha.

"John Suazo es un payasito, la Comisión de Disciplina debe actuar de oficio y castigarlo porque le gusta fingir faltas es todo un payasito. Asumo mi responsabilidad pero ante eso hay una agresión contra mi persona. Deben ver el video porque Raúl Castro regaló un penal a Marathón".

"Suazo es un simulador y al mismo tiempo agresor, le pegan en el pie y se toca la cara, es todo un payasito que se debería dedicar a la actuación y no al fútbol, la Comisión de Disciplina debería castigarlo de oficio", cerró.