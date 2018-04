Pedro Rebollar explica el inexistente penal en el Vida-Marathón

El Vida se vio nuevamente afectado por las decisiones arbitrales que incidieron en el resultado del marcador final. Esta vez frente al Marathón en la jornada 17 del Torneo Clausura 2018.

Tras ello el propio presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, Pedro Rebollar salió al paso para aclarar el polémico penal que le terminó dando la victoria a los Verdolagas en el minuto 52' del segundo tiempo. -¿Fue o no fue penalti?-

"Afectamos el partido. Tenemos que decir claramente que no debió haber sido penal. Lo pudo haber sido, si no hubiese una falta anterior", detalló Rebollar.

La explicación dirigente mexicano se resume a la primera acción en donde John Paul Suazo le lanzó una patada a Javier Portillo, teniendo en claro que 'es obvio que Raúl Castro no la indica porque no la observó, por lo tanto su asistente debió colaborarle, pero no lo hizo".

Segundos después de ello Portillo se levanta del suelo para agreder al defensor. Actuación que no pasó desapercibida y que acabó con su expulsión y posteriormente gol del equipo visitante.

Recordamos que en la fecha anterior contra el Real Rociedad, el árbitro Nelson Salgado, sancionó un penalti que no tenía lugar a favor de los tocoeños, y no la evidente falta a favor que tuvo el Vida desde los 11 metros.