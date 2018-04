Henry Clark: "Platense no debe temer jugar en Tocoa"

El capitán de Real Sociedad, Henry Raúl Clark dijo que no se explica por qué su equipo ha caído tan bajo en el actual torneo de Clausura donde están al borde del descenso en el máximo circuito.

"No sé por qué Real Sociedad ha caído tan bajo, no me explico después de pelear cuatro finales, estamos viviendo momentos difíciles, pero saldremos adelante", comenzó diciendo, Clark.

Los aceiteros figuran en el último lugar de la tabla acumulada con 35 puntos y están obligados a vencer este domingo en Tocoa a Platense en el cierre de las vueltas regulares para jugar un partido extra donde se conocerá el descendido, tomando en cuenta que los porteños tienen 38 y empatarían en puntos.



"Estamos tranquilos, tomando las cosas con calma, pero muy conscientes de lo que nos jugamos. No hay nerviosismo porque estamos acostumbrados a jugar partidos importantes, hemos disputados cuatro finales y el domingo será una más", explicó.



El experimentado zaguero advirtió que disputarán el balón en cada centímetro de la cancha. "Vamos a meterle este domingo para ganar, tenemos capacidad para derrotar a Platense, sabemos que solo hemos ganado tres partidos en toda la temporada pero tengo fe que el domingo salvaremos la categoría".

Clark restó importancia al premio del millón de lempiras que ofrece la directiva por retener la franquicia. "Como grupo nos reunimos, todos estamos mentalizados en ganar porque solo ese resultado nos sirve, esa es la mentalidad de todo el grupo. La directiva nos está dando un millón de lempiras para salvar la categoría pero aquí nadie está pensando en dinero, todos queremos manterer a Real Sociedad en primera división".



"Si descendemos la ciudad quedará triste, muchos jugadores sin trabajo, por eso estamos mentalizados en no descender. No he hecho ninguna promesa si salvamos la categoría porque no ha habido tiempo ni para pensar en eso, pero Dios sabe que le hemos pedido que nos ayude. Platense no debe temer jugar en Tocoa porque es una ciudad tranquila", concluyó.