Así serán los cruces de repechaje de liguilla del torneo Clausura

Solo el Marathón tiene aseguradas las semifinales. Motagua venciendo hoy al Juticalpa daría un paso firme y en la última fecha disputaría el segundo boleto con Olimpia. Real España y Honduras Progreso, es casi un hecho que será una de las llaves en el repechaje.

Hay tres equipos peleando un cupo, es el Vida, Platense y la UPN, aunque los universitarios necesitarán una buena cantidad de goles por la marca negativa que tienen para igualar los mismos puntos que los cocoteros, pero también dependen de los que haga el Tiburón.

Ver: ASÍ ESTÁ LA TABLA DEL DESCENSO EN HONDURAS

En el caso del campeón Real España, lo máximo que puede aspirar es el cuarto lugar pero está en manos de lo que pueda hacer Motagua en sus dos partidos pendientes (Juega esta noche ante Juticalpa) y el Honduras Progreso en el cierre del certamen.

PROBABILIDADES DE SEMIFINALES Y REPECHAJE

MARATHÓN:

- Ya está clasificado a las semifinales como segundo independiente del resultado que saque.

-Es puntero incluso perdiendo siempre y cuando Olimpia (1) y Motagua (2) empaten o pierdan sus partidos. Ganando o empatando asegura la punta.

OLIMPIA:

- Depende del resultado de esta noche del Motagua contra Juticalpa. Necesita ganar a la UPN, pero que Motagua no derrote esta noche al Juticalpa y el domingo al Vida.

Rechaje: Los Albos ya están seguros en la repesca, si Motagua suma los seis puntos que le restan quedan terceros, único puesto seguro.

HONDURAS PROGRESO

- Ya están clasificados al repechaje y solo podrían quedar cuartos o quintos. Quedarían en la cuarta posición si suman puntos ante Marathón, incluso perdiendo siempre y cuando Real España no sume contra Juticalpa.

REAL ESPAÑA

-Podría ser cuarto o quinto en el repechaje. Para estar en la cuarta posición tiene que vencer o empatar con el Juticalpa y que Honduras pierda contra Marathón. Si pierde contra Juticalpa entra en la posición cinco al repechaje.

VIDA

- Clasifica al repechaje derrotando al Motagua para no depender de nadie.

-Los cocoteros también clasifican empatando o incluso perdiendo contra los azules siempre y cuando Platense empate o pierda ante Real Sociedad y que Lobos UPN no le gane al Olimpia.

PLATENSE:

- Para clasificar a la liguilla necesita derrotar al Real Sociedad y que vida pierda contra Motagua para ser sexto.

LOBOS UPN

- Necesitan derrotar al Olimpia por un mínimo de 5-0 y que Vida pierda contra Motagua por cualquier marcador y que Platense no le gane al Real Sociedad.

ASÍ SERÍAN LOS CRUCESLLA LIGUILLA:

Marathón, Motagua u Olimpia esperarían a los rivales en semifinales.

REPECHAJE:

Olimpia sería tercero si Motagua gana los dos partidos y jugaría contra el sexto y su rival podrían ser Vida, Platense o Lobos UPN.

Motagua podría ser tercero si únicamente suma uno de los seis puntos que tenga y su rivales sería, Vida, Platense o UPN.

Honduras Progreso y Real España es una de las llaves casi fijas en el repechaje. Esta llave no se jugaría solamente que Motagua pierda los dos juegos y que Honduras derrote al Marathón.

ASÍ SE JUGARÁ LA ÚLTIMA FECHA

Domingo 3:00 pm Real Sociedad vs Platense

Domingo 3:00 pm Marathón vs Honduras Progreso

Domingo 3:00 pm Juticalpa vs Real España

Domingo 3:00 pm Vida vs Motagua

Domingo 3:00 pm Olimpia vs Lobos UPN