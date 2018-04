Héctor Vargas: "Creí que era Castellón que estaba en el banco del Vida y no Donald Trump"

Héctor Vargas, entrenador de Marathón, está nuevamente envuelto en una polémica, luego de una discusión que sostuvo con su colega del Vida Héctor Castellón al finalizar el partido que ganaron en La Ceiba 0-1.

El DT de los 'cocoteros' afirmó que su "investidura" no le permitía rebajarse al nivel del argentino quien este jueves aclaró lo que sucedió y afirma que no fue él quien inició la pelea verbal.

¿Qué pasó con Héctor Castellón rumbo al camerino? "Nada, me echó la culpa que el penal el árbitro lo cobró por presión ¿y yo qué culpa tengo? Fue Javier Portillo quien cabeceó y Raúl Castro pitó, entonces hay una declaración suya que la investidura de él no le permitía bajarse a pelear conmigo, pero yo no fui el que fue a pelear, yo no sabía que tenía una investidura de tanta envergadura, creí que era Castellón que estaba en el banco del Vida y no Donald Trump", respondió.

Vargas además opinó sobre la polémica acción al minuto 57 cuando el árbitro Raúl Castro decidió sancionar la pena máxima por una agresión de Javier Portillo a Jhon Suazo, acepta que antes de esa acción hubo falta de su jugador, pero a pesar de esto, considera que el penal está bien sancionado.

"Era un partido no bueno porque la cancha no daba, pero intentamos entrar a jugarle de la manera que le dolía al Vida y por eso armamos la línea de tres, entonces se hizo un encuentro entretenido y luego vino el penal, una acción desafortunada de Portillo, si bien hay una falta de Jhon Suazo que no ve el árbitro porque tampoco la había visto, pero luego se levanta, lo conozco y dije algo va a ser, lo tuve tres años en Olimpia y le tiró el cabezazo y es penal porque el portero tiene la pelota en las manos", afirma.



El buen ambiente impera en Marathón por el momento que viven, son líderes de las vueltas a falta de una jornada.

Y siguió: "Ellos se sintieron tocados porque contra Real Sociedad les pitaron un penal que creen no existió y es la segunda vez, pero este es un penal claro, luego terminó en agresión con la pelea de Christian Cálix y Miguel Valerio que no fue la adecuada, cuando nos metimos a desapartar ya eran tantos que no podíamos y hasta era peligroso porque tiraron cajas de cerveza, una me golpeó en el brazo y vale más que no fue en la cabeza",recuerda.

El timonel de los verdes aseguró a "algunos" les "duele ver a Marathón como líder de las vueltas del Clausura de la Liga Nacional.

"Los comentarios son de todos, vienen de todos lados. Primero nos criticaron porque le quebraron tres costillas a Domingo Zalazar, después Motagua dijo que no lo dejamos que se hidratara. No quieren que Marathón esté en la posición que está", finalizó.