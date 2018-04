Mango Sánchez revela el secreto de tirar los penales y habla sobre CR7

Carlos “Mango” Sánchez ha sido el jugador clave que se ha puesto la camisa de héroe y con sus goles, le dio al Honduras Progreso nueve puntos que han significado la salvación. Muy sincero, cuenta el secreto para lanzar los penales y habla de Cristiano Ronaldo quien es un especialista desde los once pasos.

¿Se considera el héroe de la salvación del Honduras Progreso?

No, esto es trabajo en equipo, a mí lo único que me ha tocado es anotar los penales y estoy agradecido con Dios porque hemos aprovechado. Héroes somos todos porque fue en grupo que salvamos la categoría.

Ver: ASÍ SE JUGARÍAN LOS CRUCES DE REPECHAJE

Hay que tener nervios de acero para lanzar los penales...

Yo solo tengo mucha confianza, confío en las manos de Dios. Cada vez que estoy detrás de la pelota solo digo: En el nombre de Dios que pueda anotar y luego solo pienso en pegarle fuerte al balón.

¿De los tres penales que han sido triunfo en estos partidos, cuál ha sido el más complicado de anotar?

Ufff, creo que fue el que le anoté al Platense por el ambiente que había y el portero Rafael Zúniga es bien grandote. Yo solo dije, tengo que asegurarlo y después confíe en mi potencia y le costó reaccionar. Siento que ese penal valía porque nos jugábamos mucho. En los tres penales fueron vitales, pero gracias a Dios que ahora ya estamos salvados.

¿Hubo motivación extra para salvar la categoría, les dieron dinero?

Hemos tenido la ayuda de un psicólogo que nos ha ayudado mucho en la parte motivacional. También los directivos no se han quedado atrás dándonos premios por partido ganado y el dinero motiva, les agradecemos. Nosotros tenemos orgullo y sacamos al equipo del descenso.

¿Pasó por su mente algún momento que volverían a la liga de ascenso?

No, nosotros siempre hablabamos con los compañeros, el equipo nuestro tiene buena base y siempre pensamos en ganar.

Ver: EL SUFRIMIENTO DEL DESCENSO VIVIDO EN PLATENSE

¿Porqué dejaron todo para el final?

El torneo anterior fue fatal. Yo no pude compartir mucho porque pasé mucho tiempo en la Selección y no compartía mucho con el club, no me daba cuenta de muchas cosas que pasaban. Pero ahora el equipo está muy bien, salvamos la categoría y esto me da satisfacción.

¿Espera aparecer en la convocatoria de la Selección para los amistosos de mayo y junio?

Yo siempre trabajo para eso, esto es día a día y estar en óptimas condiciones. Ahora que está el profesor Tábora de forma interina y si me llama allí estaré, daré la vida por la Selección para ganar un puesto de titular.

¿Qué pasó Mango que usted en los equipos grandes no funcionó y en el Honduras sí?

Es que mire, en Marathón llegué un poco joven y eso me pesó, a veces uno toma malas decisiones. Ahora en el Honduras he madurado muy bien, pero es más de la confianza que le dan los entrenadores y directivos y eso es importante para demostrar la capacidad que tiene.

¿Cuándo habla de descuido, usted era fiestero?

No tanto de eso, lo que pasa que uno cuando está joven no se preocupa por nada y ahora más maduro ya se preocupa cuando no aparece en lista y todo ese tipo de cosas. Antes no ir en lista lo tomaba como normal, pero ahora cuando me di cuenta que maduré supe que tenía que estar jugando y eso lo motiva a prepararse y cuidarse, pero lo principal es que el entrenador confíe en vos para tomar más confianza.

¿Uste mira videos de los lanzadores de penal para copiarlo?

No. Yo trato de entrenarlos y sacarle ventaja a lo mío que es pegarle fuerte al balón, practico mucho para tener la confianza frente al balón y cuando toca poder aprovecharlo.

Es como Cristiano Ronaldo que no falla los penales claves...

(Risas). Así es, como él, Cristiano no falla, a uno lo motiva ese tipo de jugadores que son efectivos y uno capta eso para tener esa mentalidad y confianza porque si ellos pueden, nosotros también podemos.

¿Y quién los tira mejor, Cristiano o usted?

Allí no le sabría decir (risas) pero Cristiano le pega mejor.

¿Se van a penales entonces?

Nos vamos a penales para definir, pero los dos somos lanzadores buenos (risas).