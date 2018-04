Definidos los cruces de las semifinales de la Champions League

Bayern Múnich y Real Madrid disputarán una final anticipada en semifinales de la Liga de Campeones, mientras que Liverpool y AS Roma se enfrentarán en la otra eliminatoria, tras el sorteo realizado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), que contó con la mano 'inocente' del exdelantero Andrei Shevchenko.

Los partidos de ida de semifinales se disputarán el 24 y 25 de abril, mientras que la vuelta está programada para el 1 y 2 de mayo.

Así pues, uno de los dos 'colosos' se quedará a las puertas de la final. El Real Madrid, al igual que en la eliminatoria de cuartos ante la Juventus, contará con el factor cancha a su favor, ya que la vuelta la disputará en el Santiago Bernabéu.

El conjunto merengue opta a una tercera Champions consecutiva, que sería la número 13 de su palmarés tras vencer en las dos últimas al Atlético de Madrid (en Milan) y Juventus (en Cardiff).

El Bayern, por su parte, levantó su última de sus cinco 'Orejonas' en 2013, bajo las órdenes de su actual entrenador Jupp Heynckes, que logró el título en 1998 cuando dirigía al conjunto blanco.

El mediocampista colombiano James Rodríguez y el alemán Toni Kroos, hoy en las filas blancas, se medirán con sus anteriores equipos.

La otra semifinal medirá a un histórico de la competición, el Liverpool, con cinco Champions en sus vitrinas, frente a la Roma, en lo que será la reedición de la final de la Copa de Europa de 1984, que se llevaron los ingleses en la capital italiana por penales.

El choque será asimismo la oportunidad de ver al egipcio del Liverpool Mohamed Salah ante su antiguo equipo.

Los ganadores de ambas eliminatorias se verán las caras en la final de Kiev (Ucrania) el 26 de mayo.

The official result of the #UCLdraw!@FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma



? Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp