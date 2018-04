Luis Ovalle: "Nahún es un técnico que te toca el orgullo"

El jugador panameño del Olimpia, Luis Ovalle, ha comenzado a ganarse la confianza del técnico Nahún Espinoza, quien luego de jugar con su selección los juegos amistosos se tuvo que integrar a un nuevo estratega en el equipo.



"En la semana he venido trabajando muy bien, ahora que llegué he tenido la oportunidad de ir conociendo al profe, es muy exigente, nos pide el máximo y por ahí todos lo hemos captado. Vieron ante Real España que íbamos perdiendo y después sacamos la casta", contó.



Y agrega: "Claro que anima, el grupo está muy unido y el profe nos ha hecho saber que es el Olimpia en Honduras. Por ahí lo hemos captado muy rápido y seguir con este animo, ya que viene la recta final del campeonato"



En cuanto al concepto que tiene de su nuevo entrenador: "Nahún es un técnico que te toca el orgullo, te hace que entrenés al máximo y como es un equipo joven, no habla mucho, es una de las partes que no ha llegado. Nos dice mucho del equipo donde estamos, en la posición, esperemos que siga así aportando la experiencia que tuvo como jugador y lo traiga al equipo".

A pesar de no haber estado una semana con el equipo por las fechas FIFA, el defensor no se siente en desventaja del resto de compañeros.

"He hecho un trabajo a lo largo de la temporada, por ahí no es desventaja. Mi compañero Axel ha sido un revulsivo y lo han venido viendo desde la inferiores, creo que hay que darle seguimiento, es un buen jugador, se debe mirar y lo más grandes debemos darle consejo".

Además dejó su propio concepto de lo que espera del próximo partido. "Es un partido difícil como todos, para Olimpia no hay partido fácil, ya que si han visto, todos los equipos le quieren ganar al Olimpia, esperemos en estos días que quedan poder ajustar algunas cosas, no sé si harán variantes, pero nos jugamos muchas cosas", concluyó.