Carlos Martínez: "Saldremos a ganar desde el primer minuto"

El técnico de Platense, Carlos Martínez advirtió este viernes en La Ceiba que el domingo no saldrá a especular con un empate ante Real Sociedad y saltará al terreno de juego para buscar el triunfo.

Platense llega con mucho suero a La Ceiba pensado en Real Sociedad

"Le he dicho a mis jugadores que es un partido que se tiene que jugar a no perder como lo hacemos en todos, la diferencia es que se está jugando un descenso, no vamos a salir a empatar ni a especular, saldremos a ganar desde el primer minuto", reiteró.



Real Sociedad recibe a Platense el domingo a las 3:00 pm en el estadio Francisco Martínez Durón en juego correspondiente a la última fecha de las vueltas regulares. Los escualos figuran en la tabla acumulada con 38 puntos y los aceiteros 35. Un empate será suficiente para que los de Carlos Martínez salven la categoría.



"Esperamos un Real Sociedad con la obligación de ganar, siempre propone en su cancha, es un equipo que juega muy bien. El favorito será el que haga mejor las cosas en el campo", reiteró



Y añadió. "Conozco bien el ambiente en Tocoa, vamos a salir a jugar fútbol once contra once, las cosas que pasen fuera de la cancha es otra situación, nosotros venimos mentalizados en sacar los tres puntos".



Sobre las exigencias en Tocoa dijo. "Todos los equipos exigen lo mismo en todas las canchas, vamos a exigir los mismos reglementos de Liga Nacional. Sabemos que con un empate nos quedamos en primera división pero no vamos a ir a especular, vamos a salir a ganar el juego".



Martínez dirigió la temporada anterior a los aceiteros pero renunció por los malos resultados. "Casi no he jugado contra Real Sociedad en Tocoa, espero que el domingo las cosas salgan bien para la institución, sabemos que es una cancha complicada pero nunca voy a hablar mal de ella porque la directiva me dio la oportunidad de trabajar con el equipo".