¡La profecía bíblica que anuncia la destrucción de Damasco, Siria!

Tras el bombardeo de Estados Unidos sobre Siria donde el Presidente Donald Trump ordenó el ataque en respuesta a las bombas de gas lanzadas por el régimen sirio, una profecía bíblica le da la vuelta al mundo y anuncia la destrucción del país musulmán.



La cita bíblica de Isaías que revela que Siria será destruida, ha comenzado a circular en diversos medios en el mundo y según expertos, podría ser el fin de una era. "He aquí, Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas", dice el profeta en el capítulo 17, versículo 1, que continúa en el 2 y 3.



"Será como cuando el segador cosecha el trigo y recoge las espigas con las manos, o cuando se recogen las espigas en el valle de Refaim", describe el texto bíblico.



Los bombardeos contra Siria han sido constantes y la guerra parece que no tendrá fin. Asimismo la profecía añade que cuando Siria sea destruida, Israel quedará sin fuerzas y perderá sus riquezas.



“Si el Gobierno sirio cae y los islamistas llegan al poder, la seguridad de Israel se verá considerablemente perjudicada", argumenta el experto militar ruso Igor Korotchenko, según reportó RT.



Sin embargo, expertos recomendaron “ser cautelosos” con la interpretación de la Biblia para evitar errores con lo que dijo Isaías.



Pese a que la situación recordó lo que dicen las Sagradas Escrituras, algunos argumentan que la profecía ya se cumplió, al menos parcialmente, cuando los asirios derrotaron a los arameos y ocuparon su capital, Damasco, en el año 732 antes de Cristo.

Aunque no fue desocupada totalmente, sino que la tomaron y convirtieron en otra ciudad, hoy en día, en Irán.