Nelly Reyes: "Sueño con ver un día campeón al Vida"

Su mirada y su escultural cuerpo la hacen merecedora de ese cetro que llevó representando la belleza del país. Es ceibeña, aficionada del Vida, fanática del Milán y amante del café. Se llama Nelly Reyes, una catracha que hace seis años fue elegida la mujer más linda del país cuando nos representó en el Miss Universo.

Hoy, la guapa empresaria ceibeña, nos cuenta sus pasiones por la fotografía donde luce en sus redes sociales todo ese monumento de belleza que Dios le dio. Cuenta que sueña con ver campeón al Vida y de los anhelos que tiene por cumplir en su vida profesional. Sus fotos no necesitan descripción.



¿Qué ha sido lo más lindo de saber que representó a Honduras como las más bella?

Poder llevar la bandera de mi país en alto y que todos me llamarán "Honduras" y no por mi nombre. Y escuchar el Himno Nacional internacionalmente. Solo de recordarlo se me enchina la piel.



¿Cuál ha sido el momento más lindo que recuerda de esa experiencia de Miss Honduras?

Tengo muchos recuerdos gratos que se hace difícil enumerar sólo uno, pero puedo decir que cuando recibí el premio como Reina del Cacao en México y el premio como Miss Simpatía en Corea del Sur.



¿Si pudiera retroceder el tiempo volviera a ser Reina de belleza?

Claro que sí, es una de las experiencias más bonitas en mi vida de la cual aprendí Mucho.



Me imagino que por su belleza, sin duda recibe muchos piropos...

Mmmmmm. Qué difícil.... Recuerdo uno que me dijeron: ¡Que bonitos tus colmillos! Fue divertido, quizá era un vampiro ja,ja,ja,ja.

¿Le ha traído algunos problemas ser una chica tan linda?

La Belleza excepcional siempre ha sido valorada en cualquier parte del mundo y en todas las épocas. El reconocimiento de la belleza es una fortuna y una tragedia, en mi caso particular he sido una mujer que ha impactado todas las miradas, masculinas y femeninas y de otros géneros. Sin embargo, para mí es siempre una fortuna porque me encuentro seres humanos nobles que jamás han pretendido de más de lo que estoy dispuesta a ofrecer. Y ese ofrecimiento siempre ha sido mi amistad noble y sincera.



¿Cómo nace ese amor por el rojo. Me imagino que por eso le gusta el vida?

Es uno de mis colores favoritos. Soy sangre roja.



¿Cuál es su sueño con el Vida porque sabemos que no lo miró campeón?

Sí. Hablamos de ambos equipos. Mi sueño con respecto al Milán es verlo en Italia pero aun no he podido satisfacer ese anhelo, pero se que en algún momento se cumplirá mi sueño. Obviamente no pude ver campeón al Vida, pero se que en algún momento lo veré y no una vez, el tiempo lo dirá.



¿Quién es su jugador preferido en el mundo o quien es en la actualidad?

Gianluigi Donarumma, es el futuro de Italia.



¿Qué es lo que más le llama la atención de un futbolista?

Obviamente que anoten goles y físicamente sus piernas y glúteos.

¿Cómo está su corazón?

Lleno de felicidad, totalmente bendecido y enamorado.



¿Cuál es el sueño en su vida profesional?

Seguir creciendo como empresaria y obtener mi doctorado.

¿Cuál es la parte de su cuerpo que más le gusta?

Mis pies, son gorditos y blancos me encantan porque me sostienen y me llevan siempre.

ALGO MÁS

"Mi cita perfecta ya la viví, así como la soñé, a la orilla de la playa a la luz de la luna, una cena perfecta con la persona que amo".

Vestimenta más cómoda: Jeans, camiseta y tenis.



El mejor beso: El de buenas noches.



Playa o discoteca: Playa.